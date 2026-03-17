Una nueva advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) encendió las alarmas entre los consumidores: una reconocida marca de snacks debió retirar del mercado uno de sus productos por un riesgo potencialmente mortal. Se trata de un retiro voluntario impulsado por la empresa Frito-Lay, que afecta a un lote específico de papas fritas saborizadas que podrían contener un ingrediente no declarado en su etiqueta. Según informó la Food and Drug Administration (FDA), el problema radica en la presencia de leche no declarada, uno de los principales alérgenos alimentarios. El producto afectado corresponde a: El organismo explicó que algunas bolsas podrían contener, por error, papas sabor jalapeño que sí incluyen derivados lácteos. Esto representa un riesgo significativo, ya que las personas con alergia o sensibilidad a la leche pueden sufrir reacciones graves o incluso potencialmente mortales. De acuerdo con la FDA, los productos fueron distribuidos dedes el 15 de enero de 2026 en varios estados de EE.UU., entre ellos: Las papas fritas se comercializaron en supermercados, tiendas de conveniencia y también en plataformas online. Las autoridades pidieron a los consumidores revisar cuidadosamente los envases. Los productos afectados tienen: Solo los paquetes que coinciden con estos datos están incluidos en el retiro. La recomendación oficial es clara: La FDA aclaró que, para quienes no tienen alergia, el producto no representa un riesgo significativo. Hasta el momento, no se han reportado reacciones adversas vinculadas a este caso.