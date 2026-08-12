Henkel Corporation retiró de forma voluntaria miles de unidades de Schwarzkopf Professional Osis Grip, un mousse en aerosol para peinar el cabello. La causa es una falla en el envase que puede provocar fuga de producto bajo presión y riesgo de explosión.

La FDA publicó el aviso el 11 de agosto, aunque aclaró que no respalda al producto ni a la empresa. Henkel actuó tras un reclamo de un cliente y dos reportes de salones por golpes en la mano.

¿Qué pasó con Schwarzkopf Professional Osis Grip y por qué se retira?

La compañía detectó una imperfección de fabricación en los envases de aluminio del mousse Osis Grip de 6.76 oz (200 ml) . El defecto puede permitir que el producto se filtre bajo presión.

El retiro incluye 25 lotes identificados por códigos de partida, impresos en la parte trasera del envase. Los productos con códigos no incluidos en la lista no están afectados.

¿En qué estados se vendió el producto?

El mousse llegó a comercios y salones a través de 21 distribuidores en:

Alaska

Arizona

California

Florida

Michigan

Missouri

Nueva Jersey

Ohio

Pensilvania

Carolina del Sur

Texas

Washington

La compañía detectó una imperfección de fabricación en los envases de aluminio del mousse Osis Grip de 6.76 oz (200 ml). FDA

¿Cómo afecta esta medida a los consumidores y qué deben hacer?

El retiro impacta a consumidores particulares y a profesionales de salones que compraron el producto en los estados mencionados. Hasta ahora, Henkel identificó un caso de golpe o hematoma en la mano.

Quienes tengan un envase con alguno de los lotes afectados deben devolverlo en su lugar de compra para un reembolso completo. La empresa habilitó el 1-800-234-4672 para consultas, de lunes a viernes en horario matutino.