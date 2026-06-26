La industria cervecera del país suma otra señal de preocupación luego que Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) anunciaran el envío al seguro de paro a todo el personal de su planta de Minas desde el 1° hasta el 31 de julio.

Esta medida afecta a 59 trabajadores y se produjo en medio del anuncio de la empresa de realizar una revisión general sobre la viabilidad de sus operaciones en Uruguay. El sindicato realizará una asamblea en Montevideo este viernes de tarde.

La empresa tiene previsto comenzar durante el próximo mes de julio esta evaluación de su negocio en un proceso que abarcará sus distintas unidades productivas y que buscará determinar escenarios posibles para el futuro de la operación local.

“Ante este complejo escenario, FNC está realizando una revisión integral de su operación en Uruguay, buscando abrir un diálogo activo con el gobierno y con el sindicato con el objetivo de buscar soluciones que permitan asegurar la viabilidad de la industria nacional a largo plazo”, señala el comunicado de la empresa.

El presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, explicó que la directiva de la empresa les comunicó que reevaluarán la operativa a nivel nacional.

Este cierre temporal preocupa a los trabajadores porque para el departamento de Lavalleja y su entorno, dejarían de volcarse a la economía local cerca de 1 millón de dólares al año solo por la pérdida del empleo directo.

La planta ubicada en Lavalleja está en su parada anual de mantenimiento, que estaba prevista entre el 23 y el 30 de junio, pero la decisión implica que los trabajadores no retomarán sus tareas una vez finalizada esa instancia. Por el momento, además, no existe una fecha definida para una eventual normalización de las actividades.

Las latas importadas

Uno de los problemas estructurales que afecta a esta empresa tiene que ver con la creciente importación de latas de cerveza, que según advierten desde la compañía tiene costos estructurales inferiores en cuanto a la cadena logística de comercialización.

La empresa también identifica costos de producción de la industria y la carga tributaria sobre el producto, que lleva a precios en góndola más altos.

La situación ocurre además en un contexto complejo para el sector. Meses atrás, la planta industrial de AmBev-Cympay en Paysandú también había detenido temporalmente actividades por problemas de competitividad, altos costos y una menor demanda regional.

En mayo de 2024 Fábricas Nacionales de Cerveza anunció el cierre parcial de la operación de la planta de Minas. Si bien luego reabrió, en este momento la empresa redujo su nómina de 150 a 59 trabajadores.