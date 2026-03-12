La planta industrial de AmBev-Cympay en Paysandú no retomará la producción en el corto plazo y confirmó que extenderá la paralización temporal a cinco meses. Esto significará que el seguro de desempleo para unos 100 trabajadores se amplíe. Esta medida, que inicialmente se había planteado como una parada de dos meses, fue creciendo hasta llegar a esta situación sin fecha clara de reactivación. “Tenemos la información extraoficial que, si bien no se habla de cierre, es una parada tan extensa que nos deja en alerta porque está teñida de mucha incertidumbre”, explicó Eduardo Alza, dirigente del el Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN). La multinacional anunció una parada de operaciones que comenzó el 1º de marzo, una medida que implicará el envío a seguro de paro de aproximadamente el 90% de la dotación, cerca de 100 trabajadores. La empresa asegura que no hay un cierre planteado en la planta, pero la extensión sucesiva de los plazos y la dependencia de variables que se deciden en Brasil marcan una tónica que el sindicato sigue de cerca con preocupación. “En principio nos decían dos meses, pero podían ser tres o cuatro meses, todo dependía de la evolución de los consumos y el movimiento en Brasil”, explicó Alza. El dirigente sindical señaló que “la situación se tuvo que blanquear porque veníamos en un escenario de mucha incertidumbre”. Frente a este escenario, el sindicato apretó el acelerador y gestionó una reunión que se concretará el próximo jueves 19 con la ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Echeverry, para tratar temas logísticos, y con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, para analizar la viabilidad del sector. El sindicato también tiene intenciones de mantener un encuentro con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, por el avance de inversiones malteras en Brasil que podrían afectar la operativa de la planta de Paysandú. En el caso que Brasil consolide su producción maltera, el papel de la planta industrial de Paysandú dentro de la estructura regional de AmBev podría debilitarse de forma estructural.