El impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en los refrescos hace que hoy sea más barato comprar una lata de cerveza de prácticamente todas las marcas de cerveza que una Coca-Cola del mismo tamaño y presentación.

Y es que para este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó un incremento de casi el doble al IEPS que se aplica a los refrescos y bebidas azucaradas.

Durante 2026, por cada litro de refresco, un consumidor paga MXN $3.08 pesos de IEPS, mientras que en 2025 la cuota era de MXN $1.64.

Así, este año, una Coca-Cola de lata de 355 mililitros tiene un precio en tiendas de conveniencia, como Oxxo y 7 Eleven de MXN $22, mientras que en cadenas como Bodega Aurrerá llega a MXN $23.

No subió el impuesto a las cervezas

En contraste, la Secretaría de Hacienda no incrementó el IEPS a las cervezas más allá de lo que subió la inflación para este año, lo que permitió que los precios de estas bebidas alcohólicas se mantuviera prácticamente sin cambios este año.

El impuesto a las cervezas no se calcula de la misma manera, pues se mide con base en un porcentaje del precio. En el caso de las ‘chelas’ el IEPS equivale a 26.5% del precio total, debido a que son bebidas con menos de 14° de contenido alcohólico.

Cada mexicano consume 68 litros de cerveza al año. (Fuente: archivo)

Así, por ejemplo, una lata de Corona de 355 mililitros tiene un precio de MXN $20 en tiendas, incluso una Negra Modelo tiene un costo unitario de MXN $21.6 por lata en cadenas como Walmart.

Dependiendo de la marca, el diferencial es mayor. La lata más barata de cerveza de 355 ml en el mercado mexicano es Carta Blanca, con un precio unitario de MXN $11, por lo que el precio de una Coca-Cola de lata es equivalente a dos botes de esta marca de cerveza.

¿Qué se consume más?

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), cada mexicano consume al año 150 litros de Coca-Cola.

Mientras tanto, de acuerdo con datos del Inegi, el consumo de cerveza por cada mexicano es de 68 litros por año.

El aumento en el precio de los refrescos ya se sintió en los bolsillos de los mexicanos, pues de acuerdo con datos del Inegi, la inflación se aceleró a 3.77% en la primera quincena de enero, debido, principalmente al incremento en el precio de los refrescos, los cigarros, que fueron los productos que recibieron el mayor incremento al IEPS en 2026.