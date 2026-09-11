El debate sobre habilitar los allanamientos nocturnos, incluso después de que se hayan realizado dos consultas populares sin éxito en las últimas dos elecciones, volvió a la agenda después de que el Partido Nacional pusiera el tema, una vez más, arriba de la mesa.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, le planteó esta semana al presidente Yamandú Orsi la creación de una comisión multipartidaria que elabore un texto de una ley constitucional, para habilitar, en caso de aprobarse en el Parlamento, la realización de un plebiscito para modificar la Constitución.

Orsi se mostró abierto al debate y comentó que no cierra “nunca” la “puerta al diálogo” porque el tiempo y el crimen han cambiado.

“El planteo es sentarnos a conversar a nivel multipartidario de la necesidad, de ver cómo se soluciona eso, si es que es un requerimiento concreto para el tema seguridad”, dijo el mandatario en Colonia tras una reunión con los 19 intendentes del país en estancia presidencial de Anchorena.

“Hay opiniones divididas, incluso se ha plebiscitado otras veces. Yo no me niego a analizar nada que pueda contribuir a la seguridad” pública, sostuvo.

“Los tiempos cambian, el crimen, el delito ha cambiado. Entonces, yo nunca cierro la puerta al diálogo”, dijo el presidente.

Sobre la comisión multipartidaria que sugirió el Partido Nacional, Orsi señaló que “cualquier tipo de instancia donde se pueda intercambiar de manera horizontal con las distintas fuerzas políticas del país por el tema que sea, siempre es bienvenida en la Presidencia”.

Los dos plebiscitos

En Uruguay hubo dos plebiscitos por allanamientos nocturnos. La primera fue en 2019 como parte de la campaña “Vivir sin miedo” que impulsó el fallecido senador y ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

La segunda instancia fue en 2024 con una propuesta que promovió los partidos que forman la Coalición Republicana.

En ambos casos las iniciativas no obtuvieron el 50% más uno de los votos necesarios para su aprobación.

Lo que impide los allanamientos nocturnos está en el artículo 11 de la Constitución: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

Ahora, el Partido Nacional propone aprobar una ley constitucional con dos tercios de los votos de la Asamblea General, para lo que se precisa el apoyo de al menos parte del Frente Amplio, según la integración actual del Parlamento.

De conseguir la mayoría, se debe pasar al siguiente paso: una consulta popular en la que la ciudadanía votará, una vez más, si se habilitan los allanamientos nocturnos.

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, consideró que la imposibilidad de realizar allanamientos nocturnos es un “problema en el combate a los narcotraficantes”.

“Que no se pueda entrar a un lugar donde se vende droga de noche, ni siquiera con orden del juez, parece ser una norma que tiene demasiado tiempo. Ojalá se saque porque no es claro”, dijo Bordaberry en rueda de prensa en el Parlamento.

Para Bordaberry “siempre se puede volver a plantear” y “está bueno que los uruguayos voten”.

En el FA existen reparos

El senador frenteamplista Eduardo Brenta aseguró que, por un lado, como partido no se van a “negar a analizar ninguna propuesta”, pero, al mismo tiempo, no ven que sea un “elemento que efectivamente contribuya a una mejora sustantiva al combate al crimen organizado”.

Brenta dijo que se trata de una “herramienta que no ha demostrado en ningún lado ser efectiva y, de hecho, ha habido dos instancias de plebiscito rechazadas”.

Personalmente no tendría problema en analizar la propuesta siempre y cuando se incluya también en el acuerdo en el fortalecimiento de la fiscalia y la designación de un nuevo Fiscal de Corte por parte del Senado. https://t.co/xndHF5hhlW — Daniel Caggiani (@DCaggiani) September 10, 2026

El senador frenteamplista Daniel Caggiani afirmó que “personalmente no tendría problema en analizar la propuesta siempre y cuando se incluya también en el acuerdo en el fortalecimiento de la Fiscalía y la designación de un nuevo Fiscal de Corte por parte del Senado”.