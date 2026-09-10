El presidente Yamandú Orsi recibirá este jueves por la mañana a los 19 intendentes departamentales en la estancia oficial de Anchorena, en Colonia, en una cumbre destinada a coordinar la estrategia nacional de prevención y mitigación de los efectos que se esperan por el fenómeno climático El Niño.

La convocatoria del mandatario apunta a articular acciones frente a las proyecciones del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), que anticipa inundaciones en varios departamentos y miles de personas evacuadas. El objetivo central del encuentro es acordar medidas concretas para minimizar daños a infraestructura, garantizar la continuidad de servicios y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Los intendentes llegarán con una petición concreta: el adelantamiento de partidas presupuestales para ejecutar obras de prevención antes de que se materialicen los daños. Carlos Enciso, intendente de Florida y presidente del Congreso de Intendentes, adelantó que esa será una de las principales demandas en la reunión, con el argumento de que es preferible invertir en mitigación que afrontar los costos —humanos y materiales— posteriores a los desastres.

El gobierno cuenta con apoyo financiero de organismos multilaterales de crédito para abordar estas necesidades, un dato que será parte de las negociaciones para priorizar intervenciones y calendarizar ejecuciones en los diferentes departamentos.

En la agenda también figuran otros temas regionales. Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, señaló que aprovechará la instancia para conversar con el presidente sobre la millonaria inversión anunciada por HIF Global: la planta de hidrógeno verde proyectada para su departamento, que se presenta como la mayor inversión privada en la historia del país. Olivera afirmó que —según su lectura— solo resta la decisión del gobierno en materia energética para poder cerrar el acuerdo y formalizar la instalación de la industria.