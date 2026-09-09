El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunirá esta tarde, sobre las 14.30 horas, con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en el marco de los encuentros mano a mano que mantiene el mandatario con los líderes de los partidos políticos.

Orsi mantuvo encuentros, por separado, con el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, el líder de Cabildo Abierto, el general retirado Guido Manin Ríos, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

La idea de Orsi es conocer la opinión de los líderes políticos antes de viajar a Estados Unidos para hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas, a fines de este mes.

La idea original era hacer una reunión conjunta, con todos los dirigentes partidarios, pero la negativa del Partido Nacional llevó al presidente a realizar encuentros individuales.

Delgado adelantó que en el mano a mano con Orsi le pedirá que declare la esencialidad en el puerto de Montevideo, afectado por el conflicto entre el sindicato de trabajadores y la empresa terminal Cuenca del Plata, encargada de operar la terminal de contenedores.

En los últimos dos meses hubo varios días de paro en la terminal que retrasaron la normal operativa portuaria.