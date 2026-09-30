El ministro del Interior, Carlos Negro, detalló que durante la primera parte del año los asesinatos crecieron un 6%, aunque destacó que en setiembre bajaron un 30%.

El jerarca compareció ante la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores, a la que fue convocado para abordar los asesinatos, la regulación de armas y el incidente del ómnibus con hinchas de Cerro.

Negro reconoció que los homicidios aumentaron algo más de un 6% en el primer semestre y cuestionó que se realicen comparaciones sobre “períodos breves”.

“No corresponde hacer cortes antojadizos en los periodos de tiempo para que las cifras resulten tal cual y cada uno quiera leerlas”, sostuvo.

“Los aumentos en las cifras de la violencia nos preocupan y también nos ocupan en tomar las medidas que corresponden”, detalló.

“Esto no permite sacar conclusiones, sino que hay que esperar un ciclo de tiempo que permita evaluar y sacar esas conclusiones”, aclaró el ministro.

El jerarca vinculó, en cierta medida, parte del aumento de los asesinatos con la circulación de armas y la falta de control, particularmente entre quienes cometen delitos.

Para enfrentar la situación, destacó la necesidad de implementar cambios institucionales, un mayor patrullaje y los recursos previstos en la ley de Rendición de Cuentas para incorporar tecnología, crear vacantes y adquirir vehículos policiales.

En ese sentido, informó que esta semana envió a Presidencia de la República un decreto para regular las armas, que está pendiente de resolución.

El plan Más Barrio

El jerarca afirmó que tras la implementación del Plan Más Barrio, en Cerro Norte se registra un descenso de la violencia. Aclaró que esta programa apunta a resultados de mediano y largo plazo, porque combina medidas de seguridad con políticas sociales.

Además, anunció que se espera el ingreso de cinco vehículos blindados de menor porte, que permitirán operar en zonas con pasillos estrechos.

El ministro explicó que la incorporación de estos vehículos busca facilitar la movilidad y proteger tanto a los vecinos como a los funcionarios policiales.

El caso del asesor blanco

En otro orden, calificó como “un caso muy grave” la investigación que involucra al asesor de un edil del Partido Nacional de Montevideo detenido por un caso de lavado de dinero y tráfico de municiones.

Recordó que esta semana se inició una nueva investigación a cargo del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, y evitó adelantar si debieron producirse más detenciones.

El fiscal Rodríguez recibió nuevos elementos reunidos por los investigadores policiales y resolvió abrir una causa para profundizar las posibles maniobras de lavado. La indagatoria alcanzará inicialmente a dos casas de cambio relacionadas con la operativa investigada.

“Estamos hablando de un importante caso de tráfico de estupefacientes”, sostuvo el ministro.