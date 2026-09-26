La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en 7,2% en agosto y registró un aumento de 0,2% respecto a julio de 2026, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el informe señala que la tasa de actividad se situó en un 64,1%, al tiempo que la tasa de empleo fue del 59,5%.

Montevideo presentó mayores niveles de actividad (65,8%) en comparación con el interior del país (63%).

El informe oficial sostiene que persisten las brechas entre hombres y mujeres. En agosto, las tasas de actividad y empleo siguen siendo más bajas entre las mujeres con 58% y 52,9%, respectivamente, mientras que el desempleo femenino continuó por encima del masculino con 8,8%.

Por otra parte, el INE destaca que la inserción laboral “difiere marcadamente” según la edad.

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La mayor tasa de empleo (87,8%) se ubica en el rango de edad de las personas entre los 35 y los 44 años, mientras que la mayor tasa de desempleo (23,4%) aparece en el grupo más joven (entre los 14 y los 24 años).

La informalidad, medida por el no registro a la seguridad social, se ubicó en 20,8%, lo que significa un valor similar al del mes anterior y de 1,3 puntos porcentuales por debajo al del mismo período de 2025.

Se considera como ocupada “a toda aquella persona de 14 años o más de edad que trabajó por lo menos una hora durante el período de referencia de la encuesta, o que no trabajó por estar de vacaciones, o por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materias primas, pero tiene empleo al que seguramente volverá”, señala el informe del INE.

De las personas ocupadas, el INE estima que el 9,1% se encuentra subempleada, es decir, que “trabajan menos de 40 horas (en forma habitual), desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no consiguen más trabajo”.

En tanto, se considera como desempleada “toda persona que durante el período de referencia considerado no está trabajando por no tener empleo, que lo busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar ahora mismo”.

Por definición, también son desocupadas “aquellas personas que no están buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y aquellas que comienzan a trabajar en los próximos 30 días”.