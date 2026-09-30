El Hospital de Tacuarembó concretó por primera vez en su historia una operación de trasplante de córnea, un avance que el director del centro saludó como un logro para el departamento y para la atención especializada en la región. El procedimiento permitió recuperar la visión de una enfermera del propio hospital, quien podrá en pocos días reintegrarse a sus tareas y volver a ver a su bebé, según destacaron las autoridades.

Ciro Ferreira, director del hospital, recordó que el centro cumple 99 años prestando servicios a la población local y a pacientes de todo el país, y celebró el trabajo realizado por el equipo médico. “Felices además por haber recuperado la visión a una enfermera de nuestro centro que pudo nuevamente verle la cara a su bebé (...) y en pocos días podrá recuperarse para poder comenzar a trabajar nuevamente”, afirmó.

El médico Orestes Mariño explicó a Subrayado que la intervención se realizó en una paciente joven diagnosticada con queratocono, una enfermedad que deforma la córnea y genera aberraciones —como astigmatismo— que afectan gravemente la calidad de vida. Mariño señaló que, cuando la córnea está dañada, la limitación visual puede ser severa, por lo que el trasplante representa una solución reparadora en casos avanzados.

El éxito de la cirugía pone de relieve la capacidad del hospital para asumir procedimientos oftalmológicos complejos y podría significar el inicio de una mayor oferta de tratamientos especializados en la región. Además, refuerza la importancia de contar con equipos y profesionales entrenados para atender pacientes que provienen de distintos puntos del país.

Las autoridades del hospital y el equipo médico no sólo celebraron el buen resultado quirúrgico, sino también el impacto humano del gesto: la posibilidad de restitución de funciones y vínculos cotidianos para la enfermera recuperada. El centro continuará brindando seguimiento postoperatorio a la paciente mientras evalúa la continuidad y ampliación de servicios oftalmológicos que beneficien a la población regional.