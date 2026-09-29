La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) difundió este lunes los precios de venta al público de referencia para los combustibles del mes de octubre, basados en el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) de los últimos dos meses, el factor de ajuste, márgenes de distribución y la carga impositiva vigente. El ajuste general deja alzas en la nafta Súper 95, la Premium 97 y el gasoil 50‑S.

La nafta Súper 95 pasa de un precio actual de $88,67 a un precio de referencia para octubre de $91,54, lo que implica un incremento de $2,87 (3,24%). En tanto, la nafta Premium 97 sube de $91,19 a $94,43, con una variación de $3,24 (3,55%).

El gasoil 50‑S muestra la mayor variación: el precio actual de $58,68 se ajusta a un referente de $76,85 para octubre, un aumento de $18,17, equivalente a 30,96%. Ese salto se explica por la combinación de las recientes variaciones internacionales en el petróleo y los costos de los combustibles refinados contemplados en el PPI.

El gobierno, sin embargo, mantuvo inalteradas las tarifas de combustibles durante julio, agosto y septiembre, a pesar de las fluctuaciones internacionales. La publicación de Ursea marca el cálculo técnico que sirve de base para eventuales decisiones regulatorias y para que los operadores del mercado informen sus precios al público.