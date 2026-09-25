La misión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un crecimiento de la economía uruguaya de 1,3% para este año y de 2,4% para 2027, según el informe elaborado por el equipo técnico que visitó el país entre el 14 y el 24 de setiembre bajo la dirección de Raphael Espinoza. El documento subraya que, aunque el crecimiento se ha moderado, la economía ha demostrado “resiliencia” apoyada en instituciones sólidas y marcos de políticas creíbles.

El informe atribuye la desaceleración, en parte, a la sequía que viene golpeando la producción agrícola desde el tercer trimestre de 2025, pero destaca que el desempeño económico se ha visto sostenido por un fuerte consumo privado. Ese dinamismo del consumo responde, según el FMI, a incrementos de los salarios reales en un contexto de inflación a la baja y a la apreciación del peso, mientras que el mercado laboral mantiene niveles de desempleo históricamente bajos y una reducción de la informalidad.

Los técnicos señalaron que, en su segundo año de gestión, el gobierno reafirma la prioridad de la estabilidad macroeconómica junto con el objetivo de un crecimiento inclusivo. En ese sentido, la misión valora que la Rendición de Cuentas de 2026 preserve los objetivos de consolidación fiscal del presupuesto quinquenal y reconoce el impulso de reformas orientadas a estimular la actividad económica, generar empleo de mejor calidad y reducir la pobreza.

El FMI también resaltó riesgos y áreas a monitorear: la vulnerabilidad del sector agropecuario ante eventos climáticos adversos , presiones externas sobre los precios de los commodities y la necesidad de profundizar reformas microeconómicas que mejoren la competitividad y atraigan inversión productiva. Estas medidas se consideran clave para fortalecer el crecimiento potencial y la resistencia frente a shocks externos.

La misión sostuvo que las autoridades deben continuar el anclaje de políticas macroeconómicas, preservar el espacio fiscal para prioridades sociales y complementarlo con reformas estructurales que reduzcan barreras al emprendimiento y mejoren la productividad. El diálogo técnico entre la delegación del FMI y el gobierno continuará, según el informe, para apoyar la implementación de las recomendaciones.

El documento completo de la misión, con análisis detallados de los principales sectores y proyecciones fiscales y externas, será la base para el seguimiento del organismo y las autoridades en los próximos meses, en un contexto en el que las decisiones sobre reformas microeconómicas y la gestión de riesgos climáticos resultan determinantes para la trayectoria económica.