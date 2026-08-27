El presidente Yamandú Orsi explicó que postergó la reunión prevista para este jueves con líderes de todos los partidos políticos. El mandatario estimó que puede reunir a la mayor cantidad de dirigentes para la próxima semana.

La idea original fue del secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que buscaba que el sistema político mostrara una imagen de “estabilidad” y “consenso” en la previa de la participación del presidente en la Asamblea General de la ONU que se desarrollará a fines de setiembre.

Se trata de una oportunidad en la que la delegación uruguaya suele tener importantes instancias bilaterales con otros jefes de Estado y con empresarios o potenciales inversores.

De esta manera, Orsi convocó a los dirigentes de los partidos tradicionales, al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y al líder de Cabildo Abierto, el general retirado Guido Manini Ríos.

Sin embargo, el mandatario decidió postergar el encuentro sin fecha a pedido del presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

El malestar de los nacionalistas se originó en la conferencia de prensa que el Frente Amplio organizó este lunes donde denunció “hechos de apariencia delictiva graves” y “responsabilidades políticas” en el proceso de compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama

Lo que más molestó a los blancos fueron las referencias al gobierno de Luis Lacalle Pou, considerado “el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo”, como declaró el senador oficialista Nicolás Viera.

“De mañana agravian, atacan y acusan y de tarde Orsi invita a diálogo de ‘alto nivel’”, dijo el senador blanco y ex ministro de Defensa del gobierno anterior, Javier García, como forma de resumir la molestia.

El mismo día que el presidente del FA y su bancada hacen un furibundo ataque a LP y a nuestro gobierno y lo responsabilizan por fraude, Orsi informa que invitará a los partidos a reunirse a su despacho el jueves para hablar de su discurso en ONU. Quedó al descubierto por… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) August 25, 2026

De todas formas, el presidente insistirá con la reunión. “La semana que viene, lo más probable”, y señaló que tras la postergación del encuentro con todos los líderes manejó la posibilidad de reunirse, por separado, con algunos, pero destacó tiene “la esperanza” se puedan reunir tal como estaba pactado.

La idea de Orsi es “por lo menos tener alguna referencia y pauta antes de viajar a la ONU” y, para ello, “vamos a tener una reunión con la mayor cantidad de referentes posible. Lo haremos con los que estén”.

Afirmó que quiere que “todos” tengan “claro en qué mundo nos estamos moviendo hoy y cuáles son las señales que estamos recibiendo todos de los que toman decisiones en el mundo”.