El canciller Mario Lubetkin confirmó que el papa León XIV visitará Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, tal como estaba previsto y afirmó que el gobierno continuará trabajando en la organización de la agenda oficial.

“Es la confirmación al momento que el Papa va a llegar el día 6 de noviembre en la tarde como está previsto”, afirmó Lubetkin en rueda de prensa.

El ministro señaló que las autoridades uruguayas mantienen la coordinación con representantes del Vaticano y otros actores involucrados en los preparativos.

“Faltan pocos días para que llegue, para que se haga esa visita histórica y extraordinaria para nosotros”, dijo el canciller. Explicó que los trabajos para recibir al pontífice se siguen desarrollando de acuerdo a lo planificado.

El Papa León XIV (aciprensa Daniel Ibañez)

Durante su estadía, León XIV visitará Montevideo, Florida y Paysandú, y mantendrá una reunión con el presidente Yamandú Orsi. Se trata de la primera visita de un papa a Uruguay desde el viaje de Juan Pablo II en marzo de 1988.

El papa no necesitará tratamientos

La ratificación de esta visita se produjo luego que el Vaticano informara que León XIV no requerirá tratamientos adicionales tras la cirugía para extirparle un tumor pulmonar.

Los estudios realizados al tejido extraído determinaron que se trataba de un adenocarcinoma localizado, que no se había extendido a otras partes del organismo.

El papa, de 71 años, fue operado el 13 de octubre y recibió el alta hospitalaria el sábado 17. Desde entonces, retomó en forma gradual sus actividades públicas, incluida la audiencia general celebrada este miércoles en la plaza de San Pedro.

La situación médica había generado interrogantes sobre la gira prevista por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.