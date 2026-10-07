El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, explicó que el gobierno analiza la propuesta de inversión para construir una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, por parte de la empresa Neltume Ports, uno de los accionistas de Montecon, que opera con contenedores en los muelles públicos.

El gobierno de Luis Lacalle Pou extendió en 2021 la concesión de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo y de esa manera, el Estado uruguayo evitó un juicio internacional de 1.500 millones de dólares con la empresa belga Katoen Natie, principal accionista de la empresa Terminal Cuenca del Plata.

La prórroga se extendió por 50 años y rige hasta el año 2081. Por esa razón, el ministro Oddone sostuvo que para establecer una negociación ante la oferta de Montecon hay limitantes de naturaleza jurídica.

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“Hay un contrato que tiene firmado el Estado con la terminal de contenedores (de Katoen Natie), y eso tiene una naturaleza jurídica que tiene que ser evaluada. Ahora tenemos una iniciativa privada de un tercero y lo que el gobierno está haciendo es evaluar la factibilidad jurídica de que esa iniciativa tenga lugar y cuando tengamos una respuesta se dará a conocer”, dijo el ministro al finalizar una charla en el foro económico que realiza la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE).

La empresa Neltume Ports, propietaria del operador portuario Montecon en el puerto de Montevideo, presentó al gobierno un proyecto para desarrollar la Montevideo Container Terminal (MCT) con una inversión de unos 900 millones de dólares.

La obra propone “infraestructura de última generación, capacidad para más de un millón de TEUs al año y una apuesta de largo plazo por la competitividad, el empleo y el crecimiento de Uruguay”, según un anunció la empresa.

Esta nueva iniciativa privada plantea aproximadamente 940 metros de línea de atraque para dos buques post Panamax de última generación e incluye un muelle especializado para cargas de transbordo en barcazas, 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes, tecnología y sistemas avanzados de seguridad.

Además, la empresa anunció que la capacidad para movilizar hasta 1.150.000 TEU al año. En 2025, en Uruguay, el total de movilización fue de 847 mil TEUs, lo que equivale a casi 480 mil contenedores.