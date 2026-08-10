“Pasado un año y algunos meses en una especie no, de rendición de cuentas, sino contarles cómo uno se ha sentido. Y cuando se empieza a asentar, a decantar esos días de adrenalina, de pasión, de ganas, les cuento que estoy tranquilo, estoy satisfecho, no estoy conforme. Que tuvimos aciertos y como toda obra humana tuve errores, pero siempre el fin último fue el bienestar de todos y cada uno de nuestros compatriotas”, dijo Lacalle Pou quien participó este domingo en el 190 aniversario del Partido Nacional celebrado en la plaza Matriz, frente a la sede del Honorable Directorio.

El Partido Nacional prosigue durante esta jornada con los festejos conmemorativos de los 190 años de existencia de esa fuerza política.

A las 9.30 de la mañana el cardenal Daniel Sturla ofrecerá una misa en la capilla San Agustín, en el barrio de La Unión, en Montevideo.

A las 10.45 está prevista una sesión solemne del directorio del partido, en la sede partidaria, ubicada en la Plaza Matriz, en la Ciudad Vieja.

Por la tarde, a las 19 horas, se emitirá un mensaje por cadena nacional de radio y televisión con motivo de la conmemoración del aniversario de la fundación del Partido Nacional.

Durante su discurso Lacalle Pou dijo que lo daba “como militante del Partido Nacional, en el llano, entre ustedes, donde me gusta estar. Como servidor público, ahora con los militantes y llego hoy aquí y ahora. Les voy a hablar del día de hoy, no les voy a hablar para atrás y quizás algo para mañana y también lo voy a hacer con un profundo respeto por todos y cada uno, por hombres y mujeres del Partido Nacional”.

“Siento la necesidad de dejarles algunas reflexiones y la primera parte desde el servidor público qué cosa más linda que es servir al país, a otro, a un puñado, a todos. Es una expresión de la más pura generosidad, y el instrumento que elegimos nosotros (...) la política que es y debe ser una actividad honorable y la tenemos que cuidar”, enfatizó.

“No estoy hablando solo de honestidad, estoy hablando de justicia, de querer (...) creemos en el instrumento del Partido Nacional y sabemos que en este momento que estamos viviendo de interfase de algunas generaciones, hoy se exigen respuestas más rápidas”, agregó.

El expresidente se refirió a la inteligencia artificial, que ha visto que se plantea como un problema y que si se encara de esa manera no hay tiempo de darle una concepción positiva porque la tecnología siempre ha tenido sus problemas, pero siempre ha sido un avance para la humanidad.

Abrazarse a la inteligencia artificial

“La inteligencia artificial tiene y debe y puede y abracémosla como una manera de acelerar la política y que sea mejor y que se resuelvan antes los problemas”, reflexionó.

Lacalle Pou dijo que la política debe apurarse en dar soluciones y ese es el gran desafío. Y volvió a destacar la tradicional frase utilizada en su gobierno: “Firme con las ideas y suave con las personas”.

Por otra parte, el expresidente llamó a defender las ideas. “Cuando nos tocó gobernar el país o cuando a los compañeros les toca en las intendencias se gobierna desde la unión, pero para poder gobernar desde la unión hay que elegir un camino y una prédica que sea en ese sentido. ¿Alguien cree que puede unir en el gobierno si llegó dividiendo en una campaña electoral, o en su vida política?, nadie. Por eso no hay que curar heridas, hay que no lastimar”, destacó.

Antes de finalizar su discurso, contó que cuando estaba por terminar el mandato sintió una “melancolía” por tantos años compartidos con la gente y comenzó una introspección sobre la diferencia entre poder y autoridad.

Destacó que en todo este tiempo ha discernido que el poder es algo formal con inicio básicamente en el voto y la autoridad “es como algo mucho más abstracto” que te conceden, por lo que tiene componentes que no necesariamente tiene el poder porque hay un lazo, un vínculo uno a uno entre muchos.

“Si hay algo que me queda claro hoy en día y que es un mandato para todos nosotros que no se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad”, subrayó.