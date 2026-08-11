Las autoridades de Nueva York cuentan con facultades para inspeccionar dispositivos que puedan generar ruido excesivo o prohibido, medida que alcanza a aires acondicionados, ventiladores, refrigeradores y otros equipos instalados en propiedades donde se denuncien este tipo de molestias.

La normativa, establecida en el capítulo de control de ruido del Código de Nueva York fija cuándo deben realizarse estas inspecciones, cómo deben llevarse a cabo y qué pueden hacer los funcionarios durante una visita.

Cuáles son los equipos que pueden ser inspeccionados

El Departamento puede revisar cualquier dispositivo que crea o potencialmente pueda crear un nivel de ruido considerado irrazonable o prohibido.

La inspección puede realizarse sobre el equipo propio y también incluir el lugar donde fue instalado. Durante este procedimiento, los funcionarios tienen la potestad para llevar adelante las pruebas necesarias para determinar cuánto ruido produce.

Las inspecciones pueden realizarse siempre que las autoridades consideren que un equipo causa o puede causar ruidos que violan el código de la ciudad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué ocurre cuando existe una denuncia por ruidos molestos

Es importante destacar que, de acuerdo con la regulación vigente, los empleados que presenten las credenciales correspondientes pueden acceder a las áreas públicas de edificios residenciales múltiples y establecimientos comerciales.

Para ingresar a otras partes de una propiedad, la normativa establece que deben contar con las credenciales necesarias y una orden judicial.

La regulación también prohíbe claramente interferir u obstaculizar a los funcionarios mientras cumplen sus tareas. En caso de que exista un incumplimiento del código, el personal autorizado emitirá la sanción correspondiente y se darán instrucciones para remediar la situación.