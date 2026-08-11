Perder la Tarjeta del Banco del Bienestar puede generar preocupación entre los beneficiarios de los Programas para el Bienestar, especialmente cuando el plástico es utilizado para recibir y retirar los apoyos económicos del Gobierno de México.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan actuar de inmediato. Bloquear la tarjeta es el primer paso para proteger los recursos, pero no es suficiente: después de obtener un folio de reporte, el beneficiario debe comunicarse con la instancia responsable de su programa para iniciar el proceso de reposición.

Cambian la Tarjeta del Bienestar y ahora será necesario cambiar el Número de Identificación Personal para no perder el dinero (foto: archivo).

¿Qué hacer si perdiste tu Tarjeta del Banco del Bienestar?

El primer paso es reportar inmediatamente el extravío al número 800 900 2000. Durante la llamada será necesario confirmar la identidad del titular para que pueda realizarse el bloqueo de la tarjeta y evitar que sea utilizada por otra persona.

Para realizar este procedimiento, se recomienda tener a la mano la CURP y una identificación, además de un lugar donde anotar la información proporcionada durante la llamada. Una vez realizado el reporte, el banco entregará un folio, que será necesario para continuar con el trámite de reposición.

El bloqueo no es el último paso

Después de obtener el folio, el beneficiario deberá comunicarse con la dependencia o instancia responsable del programa mediante el cual recibe su apoyo. Esta institución será la encargada de orientar sobre el procedimiento necesario para solicitar una nueva tarjeta.

Por ello, es importante conservar el folio entregado por el Banco del Bienestar y tener disponibles los datos personales necesarios para acreditar la identidad del beneficiario.

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¿Dónde solicitar la reposición de la Tarjeta del Banco del Bienestar?

El contacto que corresponde realizar depende del programa del que seas beneficiario. Las autoridades establecen los siguientes medios:

Pensión para Personas Adultas Mayores: Secretaría de Bienestar, teléfono 800 63 94 264 .

Pensión para Personas con Discapacidad: Secretaría de Bienestar, teléfono 800 63 94 264 .

Pensión Mujeres Bienestar: Secretaría de Bienestar, teléfono 800 63 94 264 .

Sembrando Vida: Secretaría de Bienestar, teléfono 800 63 94 264 .

Programa para Madres Trabajadoras: Secretaría de Bienestar, teléfono 800 63 94 264 .

Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Rita Cetina: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, mediante su buscador de oficinas de atención.

La Escuela Es Nuestra: Secretaría de Educación Pública, correo Secretaría de Educación Pública, correo laescuelaesnuestra@nube.sep.gob.mx

Jóvenes Construyendo el Futuro: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, teléfono 079 .

Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, teléfono 800 88 22 676 .

Bienpesca: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, teléfono 669 915 6900, extensiones 58634, 58642, 58613 y 58632.

En el caso de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Rita Cetina, la atención se realiza a través del buscador de oficinas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/. Así, el procedimiento no termina con el bloqueo del plástico: el folio obtenido durante el reporte será necesario para continuar con la reposición ante la instancia correspondiente.