Colombia cierra 2025 consolidando su liderazgo como destino de inversión inmobiliaria y de infraestructura tecnológica en América latina. La integración entre Turner & Townsend y CBRE, completada a principios de este año, marca un punto de inflexión para el mercado local: la combinación de ambas operaciones bajo la marca Turner & Townsend crea un jugador con más de 20.000 empleados en más de 60 países y capacidades ampliadas en gestión de proyectos, consultoría de costos y soluciones digitales.

“Para Turner & Townsend, Colombia ocupa un lugar prioritario dentro de la estrategia global”, asegura Jimena Casas, directora de Real Estate de Turner & Townsend Colombia, en diálogo vía mail con El Cronista Colombia. Según Casas, la integración del equipo de Project Management de CBRE permite ahora ofrecer “un portafolio más robusto, con capacidades ampliadas en consultoría técnica, control de costos, diseño e ingeniería, gestión integral de proyectos y soluciones digitales”.

La apuesta no es casual. Según el más reciente Estudio de Sentimiento de Inversión de CBRE, realizado a inicios de año y citado por Portafolio.co en febrero de 2025, el 69% de los inversionistas buscaba aumentar su exposición en Colombia respecto a 2024. Ese optimismo se tradujo en mayor actividad transaccional, desarrollo de nuevos proyectos corporativos y fortalecimiento de la demanda por activos industriales, logísticos y oficinas premium en Bogotá y Medellín. De hecho, el 100% de los consultados planea realizar nuevas inversiones en 2025, una señal inequívoca de confianza en el mercado colombiano.

La integración Turner & Townsend-CBRE y su impacto en el mercado

La fusión, anunciada en junio de 2024 y completada en enero de 2025, responde a una estrategia más amplia de CBRE Group, que adquirió inicialmente el 60% de Turner & Townsend en noviembre de 2021. Desde entonces, la compañía británica creció a una tasa anual compuesta superior al 20%, alcanzando ingresos de más de USD 1900 millones en 2023. Ahora, con CBRE controlando el 70% del negocio combinado y los socios de Turner & Townsend reteniendo el 30%, la operación genera ingresos netos de aproximadamente USD 3000 millones anuales.

Vincent Clancy, CEO de Turner & Townsend desde 2008 y artífice del crecimiento exponencial de la firma —de USD 225 millones a más de USD 1900 millones en 15 años—, se incorporó al directorio de CBRE como parte del acuerdo. “La fuerte dinámica que hemos construido en los últimos tres años continuará creciendo ahora que hemos combinado dos grandes negocios en una capacidad integrada de gestión de proyectos”, señaló Clancy tras completarse la operación.

Oficinas de Turner & Townsend en Colombia. Estas recibieron la certificación LEED Gold en 2023.

Para Colombia, la integración significa acceso directo a metodologías globales, herramientas digitales avanzadas y una red que abarca sectores clave: infraestructura, energía, recursos naturales y, de manera destacada, real estate. “Esto nos permite atender una amplia y completa lista de industrias que incluyen corporativo, educación, salud, hotelería, data centers, industria y logística, y edificios multiuso”, explica Casas.

El timing es estratégico. Bogotá y Medellín concentran el mayor dinamismo del mercado, con rentas en niveles históricamente altos y una oferta premium cada vez más limitada. Este comportamiento refleja una etapa de crecimiento sostenido, impulsada por la estabilidad macroeconómica y el interés creciente de inversionistas globales atraídos por los bajos costos de construcción en Colombia.

Colombia como hub de data centers: costos, talento y expansión

Si hay un segmento donde Colombia está destacándose es en el de data centers. El país se ha consolidado como un hub estratégico para infraestructura digital en América Latina, impulsado por factores como costos competitivos, ubicación geográfica, talento especializado, estabilidad regulatoria, disponibilidad energética y conectividad robusta.

Según el Data Centre Construction Cost Index (DCCI) de Turner & Townsend, el costo de desarrollar un data center en Bogotá es de aproximadamente USD 7,10 por watt, cifra que, aunque proyecta aumentos anuales por factores como inflación y tensiones en la cadena de suministro, se mantiene altamente competitiva en el contexto regional. El mercado colombiano de data centers, valuado en USD 442 millones en 2024, se proyecta alcanzar USD 1.160 millones hacia 2030, creciendo a una tasa anual compuesta del 17,55%, según un análisis de ResearchAndMarkets publicado en abril de 2025.

“Colombia se ha consolidado como un hub estratégico para data centers en América Latina gracias a factores como costos competitivos, ubicación geográfica, talento especializado, estabilidad regulatoria, disponibilidad energética y conectividad robusta”, afirma Casas. El país cuenta con ventajas estratégicas como su posición geográfica, que facilita la conectividad regional, y un marco regulatorio estable que genera confianza para inversionistas.

El crecimiento de este sector está impulsado por la transformación digital y la necesidad de infraestructura tecnológica que soporte servicios en la nube, inteligencia artificial y big data. Colombia cuenta actualmente con alrededor de 23 instalaciones de colocation operativas, la mayoría desarrolladas como facilidades Tier III y concentradas en Bogotá. El país tiene además 10 cables submarinos operacionales que lo conectan con Jamaica, Estados Unidos, Brasil, Panamá y otros países, con tres cables adicionales proyectados para los próximos dos a tres años.

El estudio de Turner & Townsend muestra que el crecimiento de los data centers está transformando la demanda inmobiliaria en Colombia y en toda América Latina. “Este cambio no solo responde a la expansión de servicios en la nube, sino también a la aceleración de proyectos orientados a inteligencia artificial (IA), que requieren infraestructuras más complejas y de alta densidad”, señala Casas. Estas instalaciones demandan soluciones avanzadas de refrigeración líquida y mayor capacidad eléctrica, lo que incrementa los costos en un 7% a 10% frente a los centros de datos tradicionales.

La directora de Real Estate destaca que Colombia se diferencia por la calidad y competitividad de su mano de obra. “El país cuenta con profesionales altamente capacitados para ejecutar proyectos de gran complejidad técnica, lo que refuerza su posición como destino confiable para desarrollos digitales”, asegura. Esta combinación de talento especializado y costos competitivos está impulsando la valorización de suelos industriales y logísticos en zonas estratégicas con acceso a energía y conectividad robusta, especialmente en Bogotá y Medellín.

Turner & Townsend está acompañando proyectos hyperscale y colocation en ambas ciudades, con servicios que incluyen planificación estratégica, control de costos, gestión integral y asesoría técnica. El objetivo declarado es “garantizar que estas inversiones se ejecuten con estándares globales y contribuyan al desarrollo digital del país, posicionando a Colombia como un líder regional en infraestructura tecnológica”.

Entre los proyectos más relevantes del último año destaca la inversión de USD 1300 millones anunciada por ODATA (Aligned Data Centers) para construir dos data centers en Bogotá, BG02 y BG03, con operación prevista para finales de 2026, según reportó el portal ColombiaOne. Otros jugadores globales y regionales como Equinix, DHAmericas, KIO Networks, Claro, Tecto Data Centers, Cirion Technologies y HostDime también están expandiendo su presencia. Según datos de ResearchAndMarkets, la capacidad futura de data centers en Colombia superará los 200 MW en full build, casi cuatro veces la capacidad instalada actual, con más del 98% concentrado en Bogotá.

Oportunidades y desafíos para los próximos cinco años

Mirando los próximos tres a cinco años, Casas identifica las oportunidades más atractivas en oficinas corporativas premium, activos industriales y logísticos, infraestructura para servicios de salud y proyectos de infraestructura energética. El contexto de costos favorece esta proyección: según el Global Construction Market Intelligence 2025 de Turner & Townsend, Bogotá se posiciona como el mercado más competitivo de América Latina, con un costo promedio de construcción de USD 1265 por metro cuadrado, el más bajo de la región. En comparación, Río de Janeiro registra USD 1413 por metro cuadrado y Santiago alcanza USD 1899 por metro cuadrado.

El diferencial frente a mercados globales es significativo: Nueva York y San Francisco lideran el ranking mundial con costos promedio de USD 5744 y USD 5504 por metro cuadrado, respectivamente. Esto significa que construir en Bogotá es aproximadamente 77% más económico que en las principales ciudades estadounidenses. La inflación de costos también muestra señales de moderación, con un promedio regional que caerá de 7,16% en 2024 a 4,16% en 2025, mientras Bogotá mantiene una proyección estable del 4,0%.

“Estas cifras confirman que Colombia ofrece una base sólida para proyectos inmobiliarios y digitales”, sostiene Casas. “El país está en una posición estratégica para capitalizar la tendencia hacia infraestructuras más complejas, impulsadas por la digitalización y la demanda de servicios en la nube y cargas de IA”.

Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. Los retos más relevantes incluyen la disponibilidad de energía, la coordinación con proveedores críticos y la necesidad de cumplir con estándares internacionales en sostenibilidad y seguridad. “Aunque los costos para data centers tradicionales se han estabilizado, la presión sobre la infraestructura eléctrica y la cadena de suministro sigue siendo un desafío importante”, reconoce la ejecutiva.

Turner & Townsend gestiona estos riesgos mediante planificación anticipada, control riguroso de costos, modelos colaborativos de entrega y herramientas digitales para optimizar cronogramas. “Es importante tener presente nuevas alternativas energéticas para poder seguir creciendo en este sector en el resto del país, que tiene menos infraestructura”, advierte Casas.

Jimena Casas, directora de Real Estate de Turner & Townsend Colombia.

El mercado inmobiliario colombiano en su conjunto muestra señales de recuperación. Según proyecciones del Banco de la República, Colombia iniciará una fase de recuperación económica en 2025, con un crecimiento proyectado del 2,9%, impulsado por la demanda interna y el consumo de bienes. Esta recuperación está condicionada a la política monetaria del Banco de la República, fundamental para facilitar el acceso al crédito y estimular la inversión. La estabilidad política y el curso de las reformas estructurales serán factores determinantes para la confianza de los inversionistas.

Casas observa que el mercado evoluciona hacia una mayor sofisticación, con inversionistas que priorizan eficiencia, previsibilidad y sostenibilidad. “En este contexto, nuestro trabajo se orienta a acompañar esta transición con análisis y conocimiento que combinan visión global y comprensión local, contribuyendo a que los proyectos se desarrollen con criterios de productividad, innovación y resiliencia”, señala.

El gobierno colombiano ha incentivado activamente la inversión en data centers mediante el establecimiento de 120 Zonas Francas en todo el país, ofreciendo beneficios como exenciones fiscales y reducciones en el impuesto a la renta, según información de Invest in Colombia. Actualmente, Bogotá alberga más del 80% de las instalaciones de data centers del país y se ubica como el segundo hub de data centers de más rápido crecimiento en América Latina, según ColombiaOne. La ciudad espera albergar la primera región de Amazon Web Services (AWS) en Colombia, un hito que consolidaría aún más su posición estratégica.

Para Turner & Townsend, el enfoque es claro: “garantizar que cada proyecto se ejecute en tiempo, presupuesto y con los más altos niveles de calidad técnica, consolidando a Colombia como un destino confiable para inversiones tecnológicas de gran escala”. Gracias a estas condiciones y a la competitividad del mercado colombiano, el país está en camino de competir con polos ya consolidados de data centers en la región, como Brasil, Chile y México, ofreciendo una combinación única de costos atractivos, talento especializado y capacidad para ejecutar proyectos complejos con estándares globales.

La capacidad de anticipar tendencias y optimizar procesos será clave para que Colombia consolide su papel como uno de los hubs más competitivos de América Latina en los próximos años. Con la integración Turner & Townsend-CBRE completada y una pipeline de inversiones millonarias en infraestructura digital, el país está posicionado para capitalizar el boom de data centers y la transformación digital de la región.