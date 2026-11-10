La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas anunció la puesta a la venta de El Gordo de Fin de Año, el sorteo más emblemático del calendario, cuya comercialización comenzó el lunes 9 de noviembre. El sorteo se celebrará el 30 de diciembre y ofrecerá un premio mayor de 160 millones de pesos , mientras que el conjunto de premios supera los 10 millones de dólares.

Por segundo año consecutivo, la Lotería Uruguaya decidió adelantar el lanzamiento del billete para permitir que familias, comercios, fábricas, empresas, clubes deportivos y grupos de amigos organicen con tiempo sus tradicionales colectivos. Según el comunicado oficial, la medida busca facilitar la compra conjunta y fomentar la participación masiva en el sorteo.

Los billetes pueden adquirirse en todo el país a través de la red de agentes y subagentes habilitados. La venta anticipada apunta también a descentralizar el acceso, evitando aglomeraciones en los días previos al sorteo y ofreciendo más oportunidades para la distribución de los billetes entre distintas localidades.

En ediciones anteriores, El Gordo de Fin de Año concentró la atención popular por sus premios y por la costumbre de compartir la posibilidad de ganar en colectividades, una tradición que genera movimiento comercial y social en barrios y localidades. La Lotería subrayó que el esquema de premios y la mecánica del sorteo permanecen conforme a la reglamentación vigente.

Con la expectativa de una alta demanda, las autoridades recomendaron a los compradores verificar la habilitación de agentes y subagentes y conservar el comprobante de compra hasta la realización del sorteo. Además, recordaron que la participación en los colectivos no exime de formalizar correctamente la titularidad del billete para efectos de reclamo del eventual premio.