Las reservas hoteleras en Montevideo están cerca del 100% para los días previos y posteriores a la final de la Copa Libertadores. Los operadores del sector señalan que hay niveles de ocupación plena entre el 26 y el 29 de noviembre, mientras la demanda también se extiende a otros destinos del país.

El presidente de la Cámara de Turismo, Fernando Tapia, señaló que los primeros informes de los operadores, especialmente del sector hotelero, anticipan una ocupación total en la capital durante esas fechas.

“Ya tenemos reportes, no datos, pero sí reportes de operadores, sobre todo hoteleros, que hablan de una ocupación plena en Montevideo del 26 al 29 de noviembre aproximadamente”, explicó.

El movimiento de visitantes no se limita a Montevideo. Tapia explicó que también se registra una mayor demanda de alojamiento en la Costa de Oro, Colonia y Punta del Este, entre otros destinos.

Entre los visitantes previstos se destaca la presencia de turistas brasileños y argentinos vinculados a Estudiantes de La Plata, uno de los equipos que disputará la final.

Estadio Centenario AUF

Tapia recordó que Montevideo ya fue sede de una final de la Copa Libertadores en 2021, aunque advirtió que el contexto de entonces era diferente por la salida de la pandemia.

La Cámara de Turismo espera que la final de la Libertadores también contribuya a posicionar a Montevideo como sede de futuros acontecimientos internacionales.

“Esperamos también que sea una gran fiesta y que Montevideo, en este caso, sea una sede que se repita, porque la verdad que es un evento que tiene un impacto muy grande en la dinámica y en el nivel de actividad del turismo en Uruguay”, afirmó Tapia.