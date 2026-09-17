El programa Más Barrio comenzó ayer un relevamiento en el barrio Las Higueras de Durazno, con el objetivo de conocer en profundidad las condiciones sociales, habitacionales y urbanas de las familias que viven en la zona.

Este relevamiento -que se extenderá durante varios días- permitirá identificar necesidades y prioridades para orientar las acciones del abordaje integral. La iniciativa contempla aspectos de convivencia, participación y seguridad.

Un total de 20 duplas técnicas integradas por estudiantes, funcionarios de la Intendencia de Durazno y de OSE recorrerán el barrio Las Higueras para realizar un censo casa por casa.

La coordinadora del programa Más Barrio, Silvana Nieves, explicó que esta instancia permitirá conocer la realidad de los vecinos y las condiciones en las que viven.

El relevamiento utiliza el formulario de vulnerabilidad social del Ministerio de Desarrollo Social y suma preguntas destinadas a conocer las condiciones habitacionales a partir de distintas dimensiones, entre ellas la precariedad habitacional, el acondicionamiento urbano y los espacios públicos.

El diagnóstico también contempla aspectos vinculados con la seguridad, la convivencia y la participación, componentes que forman parte del abordaje integral de Más Barrio.

Nieves destacó la importancia del intercambio directo con los vecinos para conocer sus necesidades y fortalecer la convivencia en la comunidad.

En cuatro departamentos

Además de Durazno, el programa Más Barrio ya se encuentra operativo en Montevideo, Rivera y Canelones. Se trata de un plan de abordaje integral coordinado por Presidencia de la República y desarrollado junto con los ministerios del Interior, Desarrollo Social y Vivienda y Ordenamiento Territorial, además de las intendencias departamentales.

Nieves explicó que, en el caso de Durazno, la implementación de la estrategia tuvo una dinámica diferente a la de los otros departamentos.

Tras el relevamiento, se desarrollará una etapa técnica que permitirá definir las acciones de acuerdo con las necesidades identificadas en el territorio.

La coordinadora adelantó que, en los próximos días, autoridades del gobierno recorrerán el barrio junto al intendente de Durazno, Felipe Algorta, y representantes de instituciones de la zona.

Nieves señaló que el plan articula distintos componentes para generar condiciones que permitan avanzar en la mejora habitacional, el acondicionamiento urbano y la seguridad, además de fortalecer la convivencia y la participación. El objetivo final es contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Por su parte, el director de la Policía Comunitaria, Franco Zenone, informó que la Jefatura de Policía de Durazno ofreció sus recursos para el desarrollo del programa.

Explicó que el Ministerio del Interior trabaja en el territorio a partir de los testimonios de los vecinos y del análisis de los datos obtenidos, con el propósito de aportar a la planificación y articulación de las acciones.

En tanto, el director de Promoción Social de la Intendencia de Durazno, Gonzalo Recuero, destacó el papel de la comuna en el desarrollo de Más Barrio y señaló que su función consiste en acompañar los lineamientos del gobierno nacional para generar mejoras para los vecinos.

Recuero valoró el trabajo previo, realizado junto con los coordinadores nacionales del programa, al que definió como un proceso “silencioso” orientado a conocer “dónde estamos parados”. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa “es entre todos”, porque se trata de políticas dirigidas a las personas.

El jerarca explicó que, una vez concluido el relevamiento, comenzará una etapa de análisis técnico para determinar las necesidades del barrio y definir las respuestas que correspondan.