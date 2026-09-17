El sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) resolvió iniciar un paro por tiempo indeterminado, en el marco del conflicto que mantiene con la empresa por el convenio colectivo del sector portuario.

La medida fue anunciada públicamente por Katoen Natie a través de sus redes sociales y posteriormente confirmada por el sindicato a Subrayado.

Según informó la empresa, durante la paralización permanecerá trabajando únicamente el personal necesario para cumplir con el régimen de servicios mínimos actualmente vigente, establecido por el gobierno ante medidas gremiales en el puerto.

“Ante esta situación, TCP adoptará todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de dichos servicios mínimos”, señaló Katoen Natie en su comunicación.

La empresa indicó además que procurará preservar la seguridad de las operaciones y reducir el impacto de la medida sobre los buques, las cargas, los transportistas y los demás usuarios de la terminal.

El paro constituye la primera medida de estas características desde la resolución del gobierno que estableció servicios mínimos para garantizar determinadas operaciones portuarias durante conflictos sindicales.

El conflicto entre el sindicato y TCP se mantiene centrado en la negociación del convenio colectivo, mientras la paralización se extenderá por tiempo indeterminado hasta que las partes alcancen una instancia que permita destrabar la situación.