El gobierno anunció este jueves la firma de un convenio de financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) por una línea de crédito de 250 millones de dólares destinada al programa Más Barrio. La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, informó en rueda de prensa que los primeros 50 millones ya se están ejecutando en los barrios donde comenzó el programa: Cerro Norte, en Maldonado, y Las Piedras, en Canelones.

Más Barrio plantea la intervención estatal integral en barrios vulnerables mediante políticas vinculadas a vivienda, alumbrado, saneamiento, calles y presencia policial. Paseyro señaló que la financiación permitirá ampliar y consolidar estas intervenciones en distintos ámbitos del país.

El gobierno anunció además que este año el programa llegará a más zonas del interior, entre ellas Durazno y Rivera. En ese marco, el presidente Orsi recorrió el miércoles las obras en Las Piedras y destacó que uno de los objetivos es avanzar en los realojos de asentamientos irregulares, procesos que llevan años en curso.

Foto: Presidencia de la República

Las autoridades subrayaron que la combinación de obras públicas y medidas sociales y de seguridad busca mejorar las condiciones de vida y la convivencia en los barrios intervenidos, aunque no detallaron el cronograma completo de desembolsos ni metas específicas por localidad.