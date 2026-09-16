El intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció que resolvió dejar en suspenso el análisis que había encomendado a la Junta Departamental sobre el polémico proyecto de urbanización de casi 230 hectáreas en los bañados de Carrasco.

El anuncio de Bergara se realizó en la sede del Frente Amplio, una vez que finalizó una reunión con dirigentes de varios sectores donde se discutieron las diferencias políticas internas que existen sobre este proyecto privado en una zona rural con importante diversidad de fauna.

“La intendencia se va a abocar a analizar la consecuencia del decreto del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Vivienda”, explicó el intendente en conferencia de prensa.

El Ministerio de Ambiente decretó la semana pasada la inclusión de los bañados de Carrasco en la lista de humedales protegidos, en medio de una polémica por este millonario proyecto para construir hasta 3 mil viviendas en esa zona, a cargo del empresario argentino Eduardo Costantini.

Sin embargo, el Colectivo en Defensa de los Bañados de Carrasco subrayó que este decreto del Ministerio de Ambiente no incluye el área del proyecto y es “funcional a la valorización del suelo que buscan promotores” privados.

Este proyecto apunta a recategorizar los suelos para que se puedan urbanizar y construir hasta 3 mil viviendas, generó fuertes diferencias entre los diferentes sectores del FA.

El Partido Comunista y el Partido Socialista están en contra del proyecto del empresario agentino, al tiempo que el Movimiento de Participación Popular y Seregnistas -el sector del intendente Bergara- están a favor de esta iniciativa privada.

Luego de varias idas y venidas y una fuerte discusión interna, las autoridades de la Intendencia de Montevideo acordaron con el Frente Amplio dejar en suspenso el análisis de la posible recategorización de los suelos, lo que se había planteado ya a la Junta Departamental.

En suspenso

“Estaríamos entonces planteando a la Junta Departamental que deje en suspenso el análisis de la propuesta que habíamos hecho con respecto a la zona de los bañados de Carrasco”, explicó Bergara.

Ahora, la Intendencia se abocará a analizar la consecuencia de los decretos del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Vivienda “y vamos a llevar adelante el Plan Parcial en toda la amplia zona aledaña a los bañados”, señaló el jerarca.

Este Plan Parcial es un estudio de toda el área que puede demandar hasta un año. De allí se despejará si los bañados de Carrasco, con consideraciones ambientales especiales, pueden ser recategorizados para la construcción de viviendas y chacras.