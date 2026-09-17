Este miércoles comenzó en centros de educación media de todo el país la campaña de vacunación contra el meningococo, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en coordinación con el sistema educativo.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, calificó el inicio de la campaña como un “hecho trascendental” y destacó que la estrategia de vacunación, que comenzó en las escuelas, ahora se extiende a liceos, Cecap y UTU. El objetivo es acercar la vacunación a la población adolescente y facilitar el acceso para las familias.

“Hoy estamos vacunando a todas las niñas, niños y adolescentes, entre 6 años y 15 años”, explicó Lustemberg, quien remarcó la importancia de llegar a los centros educativos donde se concentra buena parte de la población adolescente.

La jerarca también informó sobre la situación epidemiológica de la enfermedad en Uruguay. Según señaló, se registraron 30 casos en lo que va del año y ocho fallecimientos. Lustemberg indicó que los niveles se encuentran actualmente “en estancamiento” respecto de los registrados a comienzos de julio, aunque aseguró que el MSP mantiene una vigilancia diaria y exhortó a la población a continuar atenta.

Por su parte, el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, destacó que la vacunación forma parte de un conjunto de acciones coordinadas con el MSP. Además de la vacuna contra el meningococo, durante la instancia se podrá actualizar el carné de vacunación de aquellos estudiantes que tengan dosis pendientes o vencidas.

La vacunación se realiza con previa autorización de las familias y mediante una coordinación entre las direcciones departamentales de Salud, la Dirección de Salud del Codicen y las direcciones generales de Secundaria y UTU.