“La propuesta está desde el principio, es una buena propuesta, lo que pasa es que ahí tenemos limitantes que tenemos que analizar”, dijo ayer el presidente Yamandú Orsi sobre el proyecto que presentó la empresa Neltume Ports -accionista mayoritario del operador portuario Montecon- de invertir 900 millones de dólares para construir una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo.

A su vez, Orsi fue más directo aún respecto a su posición personal: “A mí me gustaría tener otro puerto de ese porte”, expresó.

Por otra parte, Orsi confirmó que continúan las negociaciones en torno al conflicto entre los trabajadores y la empresa Terminal Cuenca del Plata.“Se está negociando en este momento, se está conversando”, afirmó.

Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

Orsi descartó que la resolución vinculada al conflicto fuera una “esencialidad lavada” y sostuvo que los servicios mínimos que dispuso el gobierno fueron “el camino posible”.

Los planes para extender el riego

Otro de los temas abordados fue la estrategia del gobierno para ampliar el riego en el sector productivo.

Orsi sostuvo que el principal desafío es generar proyectos multiprediales, de forma que el acceso al agua no quede restringido únicamente a productores que tienen capacidad para realizar inversiones individualmente.

“Lo novedoso es que hay que buscar la forma de que sea multipredial, porque los que individualmente resuelven hacerlo y tienen posibilidades lo hacen. Uruguay riega”, señaló.

“El tema es cómo lo hacés de forma que todos se vean beneficiados, porque hay algunos que tienen acceso al agua, otros que no tienen forma”, agregó.

El presidente adelantó que habrá experiencias piloto en diferentes zonas y mencionó proyectos en Soriano y Florida, este último relacionado con el riego en zonas dedicadas a la lechería.

“La idea es que después se expanda. Vamos a ver. O sea, es tomar el ejemplo de lo que se hace en el arroz a otra escala en el resto de los cultivos”, explicó