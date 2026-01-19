En esta noticia Mejora del ingreso de productos

“La Unión Europea es la segunda economía mundial y es un socio estratégico para Uruguay, como destino de las exportaciones de bienes, como origen de las importaciones de bienes y de las inversiones extranjeras”, señala un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el acuerdo celebrado este sábado 17 en Asunción, en Paraguay.

El documento destaca que se tratará de una zona de libre comercio que abarcará a más de 700 millones de personas y el 20% del PBI mundial. Asimismo, el informe del MEF indica que el bloque europeo se ubicó entre los primeros tres destinos para la colocación de productos uruguayos en las últimas dos décadas, con ventas, en 2025, por unos 1.835 millones de dólares.

La celulosa y la carne bovina son los principales bienes exportados, seguidos por arroz, colza, madera, soja, lana y tejidos, carne equina y porcina.

Por otra parte, el trabajo señala a la Unión Europea como el principal origen de las inversiones que Uruguay recibe: el 42% del total de las extranjeras directas en 2023. Las principales se concentraron en los rubros agropecuario, forestal, energético y servicios globales.

Mejora del ingreso de productos

Las concesiones obtenidas a partir de este acuerdo alcanzan al 91% de los productos y el comercio desde el Mercosur hacia el bloque europeo, subraya el documento del Ministerio de Economía.

El reporte destaca las concesiones que Uruguay obtuvo mediante cuotas como por ejemplo, el arroz y la miel, así como la carne bovina, rubro al cual se añade la eliminación del arancel que se paga en la actualidad en la cuota Hilton.

Los cítricos, la pesca y los cueros también serán beneficiados porque las ventas de estos bienes a la UE fueron afectadas por la caída del Sistema Generalizado de Preferencias en 2014.