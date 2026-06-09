“Creo que Uruguay, con sus peculiaridades, por su estabilidad, por su credibilidad, es un jugador global en este momento”, afirmó Lubetkin durante un almuerzo de trabajo denominado “Uruguay y Estados Unidos, socios en la economía global”, que organizó ayer, lunes, la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, en el Club del Golf de Montevideo.

Lubetkin fue recibido por el titular de la cámara, Haroldo Espalter. En el almuerzo estuvieron presentes la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, entre otras autoridades.

El ministro puso como ejemplo el diálogo abierto con Estados Unidos, Europa, Asia y los países del Golfo, acciones diplomáticas que señaló como “un cambio cualitativo respecto al pasado”.

En ese contexto, Lubetkin manifestó que Uruguay enfrenta el reto de articular su presencia en múltiples foros y acuerdos multilaterales, como el Transpacífico, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y el Mercosur, que representan oportunidades significativas, ya que abarcan grandes porcentajes del comercio y del producto bruto internacional.

El canciller sostuvo que la relación comercial con Estados Unidos es sólida y debe profundizarse con acciones concretas y colaboración público-privada, apostando a la diversificación, innovación y sectores como tecnología, salud y servicios.

El ministro destacó el acuerdo marco sobre comercio e inversiones (TIFA) entre Uruguay y Estados Unidos que, a su entender, ha fortalecido la confianza bilateral y las posibilidades de inversiones.

Un gran socio comercial

Estados Unidos es el principal socio comercial en servicios de Uruguay, con el 78% de las exportaciones de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones dirigidos a ese país, unos 1.812 millones de dólares, informó.

En 2025 Uruguay alcanzó un récord de exportaciones de bienes a Estados Unidos, con 1.553 millones de dólares, un 30% más que en 2024. Las exportaciones de servicios de tecnologías de la información sumaron 812 millones de dólares.

El sector audiovisual, aunque representa cifras menores (28 millones de dólares), tiene un efecto multiplicador sobre otros sectores y contribuye al posicionamiento internacional del país.

Por otra parte, Estados Unidos fue el principal destino de las carnes uruguayas con a 80 mil toneladas por encima de la cuota, lo que representa un crecimiento del 33 % con respecto al 2024, señaló el ministro.