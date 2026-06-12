La directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Laura Llambí, mostró preocupación por el incremento de casos de meningococo en estos primeros meses del año respecto a todo el 2025. De todas formas, precisó que aumentaron los casos pero no la letalidad.

En lo que va de 2026, van 15 casos, que es una cantidad mayor a los de 2025 y de los años previos, indicó Llambí.

Entre las posibles explicaciones al incremento, Llambí dijo que puede ser debido a la evolución natural o la genética propia del microorganismo, o al aumento de los casos de las infecciones respiratorias comunes que se registran en esta época del año. En los meses de otoño y de invierno siempre se produce una mayor cantidad de contagios por meningococo.

En cuanto a la distribución por edades, casi la mitad de los casos corresponden a niños menores de 5 años, explicó la jerarca.

Llambí explicó el sistema de vacunación con dos vacunas diferentes, que no son obligatorias pero son efectivas, seguras y gratuitas para los grupos de riesgo.

Los síntomas de la enfermedad pueden ser dolores de cabeza fuertes, confusión, letargo, fiebre alta y erupciones cutáneas. En esos casos, la especialista recomendó consultar.