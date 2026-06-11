El plan Más Barrio, impulsado por Presidencia de la República junto al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Ministerio del Interior, comenzará a implementarse a partir del lunes en los barrios Corfrisa y Talca, en Las Piedras.

La intervención abarcará a 1.300 familias y contempla la demolición de viviendas precarias, obras de mejoramiento urbano y acciones policiales para erradicar bocas de venta de drogas.

La ministra Tamara Paseyro dijo que el objetivo es “mejorar la calidad de vida y la convivencia”, recuperar el territorio para los vecinos, habilitar espacios públicos, garantizar que los niños vayan tranquilos a la escuela y que las personas puedan desplazarse con seguridad al trabajo.

Paseyro añadió que el plan apuesta a la seguridad, la mejora habitacional, el acondicionamiento de calles y la iluminación pública.

El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, recordó que Más Barrio se inició en Cerro Norte y se basa en una metodología de solución de problemas: partir del análisis de la incidencia criminal para focalizar los principales problemas de cada zona y sus factores facilitadores, y diseñar intervenciones integrales y focalizadas.

Las tareas combinarán obras públicas, operativos de seguridad y trabajo con la comunidad para consolidar cambios sostenibles en el barrio.