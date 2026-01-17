“Algunos acuerdos se firman cuando las condiciones son ideales, otros cuando las circunstancias lo exigen y están aquellos acuerdos que se construyen porque existe una convicción profunda de que vale la pena realmente sostenerlos en el tiempo. Este es uno de ellos”, indicó el presidente Uruguayo, respecto a la firma.

El mandatario dijo que “hoy no estamos cerrando un capítulo sino que estamos asumiendo una responsabilidad histórica”, y agregó: “la apertura comercial es una política de Estado en Uruguay, respaldada por todos los partidos políticos”.

Orsi aseguró que “este acuerdo implicará para Uruguay un crecimiento de un 1,5 puntos del PBI y un aumento de las exportaciones cercano al 4%”.