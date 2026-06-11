“Esto es una modesta pero importante reforma del Estado, un tema que en Uruguay desde el año 1995 no estaba puesto sobre la mesa”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, al referirse al proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida que será presentado en el Parlamento la semana próxima.

Oddone presentó este proyecto junto a los ministros Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería), Alfredo Fratti, (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Cristina Lustemberg (Salud Pública).

Esta iniciativa había sido planteada por el propio presidente Yamandú Orsi a mediados de marzo pasado para mejorar el país “lento y caro”.

El ministro destacó que este proyecto de ley tiene un conjunto de reformas microeconómicas, y que el “buque insignia” del texto apunta a la simplificación de trámites en el país para aumentar su eficiencia y disminuir rigideces y costos, para aumentar la productividad y atraer inversiones.

Un proyecto con más de 240 artículos

El proyecto tendrá más de 240 artículos. Oddone apuntó que los objetivos específicos son la generación de más empleo y de inversión, la promoción de una reducción de precios y la reducción de la burocracia en Uruguay.

Sostuvo que el “camino” que están “recorriendo” es la adopción de “un conjunto de micro reformas o de varias reformas de gestión y de relacionamiento del Estado con los ciudadanos”, así como la “promoción de vínculos diferentes entre los agentes económicos para tener como resultado un menor costo de vida y una mayor competitividad”.

Oddone subrayó que el proyecto de ley es resultado del trabajo de los cuatro ministerios, tuvo aportes de representantes de cámaras empresariales, de la academia, de los sindicatos y de organizaciones de la sociedad civil, luego de 40 reuniones, y también se abrió una consulta pública para que los ciudadanos pudieran hacer sugerencias.

“Menos burocracia”

El primer capítulo del proyecto busca que haya “menos burocracia” en el Estado y que este sea más ágil, dijo Oddone. Planteó que “hay un conjunto de registros que la administración pública tiene de manera dispersa, a los cuales los ciudadanos y los agentes económicos deben registrarse, teniendo que duplicar acciones para hacerlo”.

La idea es promover el uso de las declaraciones juradas, se establecerán plazos máximos para obtener una respuesta, y se dispondrá la falta de respuesta como un consentimiento, lo que Oddone llamó “silencio positivo”.

Una de las medidas destacadas por el ministro es la creación de un registro único de apoderados y representantes, en el que las empresas registrarán a sus representantes una única vez. El Estado tendrá la obligación de usar esa información para evitar pedirla en cada oficina.

Otros artículos se centran en la gestión electrónica integrada de los trámites marítimos y portuarios en cuanto al arribo, la permanencia y la salida de buques.

Para mejorar el acceso al crédito se pondrá a disposición la “información positiva” de los solicitantes, se creará un sistema de información integral para la cadena cárnica y se establecerá un mandato a “interoperar” con el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos.

A su vez, este capítulo comprende la ampliación de la duración de los registros sanitarios o técnicos. El ministro explicó que estos registros de mercadería que están sometidos a vigilancia sanitaria, fitosanitaria, técnica o ambiental, aumentarán de 5 a 10 años la vigencia que tendrán, al igual que en Argentina y Brasil.