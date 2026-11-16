Yamandú Orsi fue recibido este domingo por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en una visita que tuvo lugar en el estadio Santiago Bernabéu. El club difundió la noticia mediante un posteo en su cuenta de X, que incluyó una fotografía de ambos posando con la camiseta del equipo.

Durante el encuentro en el palco de honor, Orsi recibió como obsequio una camiseta personalizada y una réplica en plata del estadio, gestos que subrayaron el carácter institucional y amistoso de la visita. La imagen compartida por el club aporta un marco simbólico al encuentro entre autoridades deportivas y políticas.

El presidente uruguayo continuará este lunes con su agenda, en la que figura su participación en un foro económico cuyos patrocinadores incluyen a la empresa española Solaria. La compañía proyecta una inversión millonaria vinculada a un megaproyecto en Uruguay, tema que podría figurar entre los ejes de la conversación y el interés bilateral en materia de inversión y cooperación.

La visita al Bernabéu y la presencia en el foro refuerzan la relación entre actores públicos y privados españoles y uruguayos, en un momento de promoción de inversiones que buscan potenciar sectores estratégicos en Uruguay.