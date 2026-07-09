La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados recibió este miércoles al equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro Gabriel Oddone , en el primer encuentro formal para comenzar a tratar la Rendición de Cuentas. La Cámara de Diputados dispondrá de 45 días para su análisis; si avanza, la Cámara de Senadores contará luego con otros 45 días para su estudio y aprobación.

El Ejecutivo presenta la Rendición articulada en torno a cuatro pilares: infancia, educación, seguridad y atención a personas en situación de calle.

Durante la exposición, el ministro Oddone defendió las correcciones a las proyecciones económicas y relativizó los desvíos, afirmando que los errores de proyección son habituales y que, en su comparación con las últimas cinco administraciones, el desvío del primer año de la actual gestión es menor al de gobiernos anteriores.

La presentación no dejó de provocar críticas de la oposición. El diputado nacionalista Pablo Abdala aseguró que la propuesta revela “una política presupuestal que no es consistente” y sostuvo que el plan económico del gobierno fracasó porque no se cumplieron los supuestos previstos en el Presupuesto del año pasado; a su juicio, el país no creció a las tasas proyectadas por el Poder Ejecutivo.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez exigió justificativos sólidos sobre la perspectiva de crecimiento y manifestó su preocupación por “el camino de los aumentos de gasto, el aumento de la deuda”. Mientras tanto, desde Cabildo Abierto señalaron que aún no han tomado una decisión y que están “aguardando y analizando” el texto sin apresurarse.

La votación en Diputados tendrá especial interés político: el Frente Amplio necesita el respaldo de al menos dos legisladores de la oposición para aprobar la Rendición de Cuentas. En ese contexto, los partidos que integran la Coalición Republicana convocaron a una conferencia para el jueves, donde se prevé definir posiciones y eventuales acuerdos.

Las conversaciones en la comisión comenzarán en las próximas semanas con el objetivo de precisar ajustes, justificar las variaciones presupuestales y buscar los votos necesarios para avanzar en el Parlamento.