La Cámara de la Construcción y el gobierno acordaron priorizar el diálogo como herramienta para resolver la creciente conflictividad laboral que afecta al sector. En una reunión mantenida entre el presidente de la entidad, Alejandro Ruibal, y el presidente de la República, Yamandú Orsi, se analizaron las medidas inmediatas de los paros y sindicales.

Ruibal reconoció la existencia de una negociación intensa “con mucho diálogo como es costumbre” y expresó preocupación por el impacto económico y social: “A nadie le gusta que se estén perdiendo jornales ni tampoco que las empresas estén perdiendo posibilidades de negocios; esperamos que se pueda avanzar en el diálogo, como siempre lo hemos hecho y salir adelante”. El empresario subrayó además la necesidad de que la construcción actúe como motor de recuperación.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la modernización de las relaciones laborales. Según Ruibal, además de las negociaciones tradicionales resulta necesario “cambiar un poco la estrategia, de aplicarle un poco más de modernidad también a este tipo de discusiones”, en referencia a la actualización de los mecanismos de negociación colectiva, la flexibilidad horaria y la incorporación de herramientas que mejoren la productividad.

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El gobierno, por su parte, mostró predisposición a mediar y facilitar instancias de diálogo entre las partes, conscientes del peso del sector en la generación de empleo y en la inversión pública y privada.

Los representantes empresariales pidieron también mayor previsibilidad y agilización de trámites que, afirmaron, pueden ayudar a reducir costos y a dinamizar proyectos, atenuando así el impacto de los conflictos laborales.

La reunión entre Ruibal y Orsi dejó en claro que ambas partes apuestan a evitar una escalada de confrontación y explorar acuerdos que permitan mantener la actividad en el sector. El desafío se traducirá en medidas concretas que preserven los jornales, impulsen la inversión y modernicen las reglas laborales sin abrir fracturas entre trabajadores y empresarios.