El ministro del Interior, Carlos Negro, adelantó que el primer semestre de 2026 cerrará con una “leve suba” de los homicidios y de los heridos por arma de fuego respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, la tendencia general de los delitos continúa siendo descendente, destacó.

Estos anuncios fueron realizados tras su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, instancia que, según explicó el jerarca, había sido solicitada por el propio Ministerio del Interior tras la interpelación realizada en el Senado.

“Hasta ahora tuvimos un trimestre cerrado que arrojó una baja en prácticamente la totalidad de los delitos. El segundo trimestre del año no tiene datos tan favorables como los del primero, lo que va a ocasionar un cambio en el semestre de lo que se venía dando en el trimestre”, señaló el jerarca.

“Podemos evaluar a esta altura que, en materia de homicidios y heridos de arma de fuego, va a haber una leve suba con respecto al año anterior. Y también podemos decir que, en el total de los delitos, la tendencia va a seguir siendo a la baja”, afirmó.

Además, Negro también rechazó que los recientes cambios en la cupula de la Jefatura de Policía de Montevideo y en la Guardia Republicana impliquen un reconocimiento de resultados insuficientes por parte de la cartera.

“Es una interpretación de la oposición que no se corresponde con lo que dijimos en la comisión”, dijo Negro. Explicó que el Plan Nacional de Seguridad Pública prevé una evaluación y monitoreo permanente de las medidas adoptadas.

El ministro señaló que las modificaciones dentro de la cúpula policial continuarán en función de las necesidades de gestión. “Los nuevos jerarcas que asumen quieren conformar sus equipos con gente que entienden que tiene que participar de esos grupos. Por lo tanto, cambios van a seguir habiendo”, explicó.

Las críticas de la oposición

Una vez que finalizó su exposición las críticas de los legisladores de la oposición se hicieron sentir. El diputado colorado Gabriel Gurméndez afirmó que Negro confirmó “lo que todos sentíamos y sabíamos: las cifras cerrarán con aumento de los homicidios y heridos por armas de fuego. Lamentablemente”, escribió en la red social X.

SUBEN LOS HOMICIDIOS



Hoy exigimos al Ministro Carlos Negro en el Parlamento conocer la realidad de la tendencia de los homicidios. Hace dos días el Ministro reprochaba a la oposición “decir cosas que no se condicen con la realidad porque los delito vienen a la baja”. Hace poco… pic.twitter.com/Md1HKA4Yt5 — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) June 18, 2026

Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, aseguró que la comparecencia dejó en evidencia que el país enfrenta “un problema serio” porque, a su juicio, “no tiene políticas de seguridad, no hay plan de seguridad, y no hay liderazgo en cuanto a la conducción de la Policía en el combate al delito”.

Abdala vinculó los recientes cambios en la cúpula policial con una supuesta admisión de dificultades por parte de la cartera que dirige Negro.

Oposición apuntó al gobierno tras comparecencia de Negro en Diputados: "No hay política de seguridad ni liderazgo".https://t.co/mmogId0QUa — Subrayado (@Subrayado) June 18, 2026

El diputado opositor sostuvo que Negro “ha encontrado este atajo peligroso de descalificar a quienes legítimamente” critican su gestión.