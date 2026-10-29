La alimentación de los primeros 1000 días es fundamental para la salud futura de los chicos. Fuente: Shutterstock

El presidente de la República, Yamandú Orsi, compartió una noticia que calificó como una de las más satisfactorias de su gestión: la reducción de la inseguridad alimentaria, con especial énfasis en los hogares donde residen menores de seis años.

A través de su cuenta en X, el mandatario difundió los datos recientes que muestran una mejora en el acceso a la alimentación de los niños.

Una mejora en la alimentación de los gurises es una de las noticias que más nos alegra comunicar. La inseguridad alimentaria en menores de 6 años bajó de 18,9% a 14,8% en un año. No vamos a conformarnos mientras haya un niño que pase hambre. Un Uruguay con rumbo claro. Seguimos. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 27, 2026

Según la información detallada por el jefe de Estado, la inseguridad alimentaria en menores de seis años descendió de un 18,9% a un 14,8% en el transcurso de un año. Orsi destacó esta caída como un avance importante en el bienestar de la primera infancia, un área que el gobierno ha definido como prioritaria en su agenda de políticas sociales.

“Una de las noticias que más nos alegra comunicar”, expresó el presidente en sus redes, donde también compartió una reflexión sobre el camino a seguir. Si bien reconoció el impacto positivo de las medidas implementadas hasta la fecha, Orsi fue tajante respecto a las metas del Poder Ejecutivo: “No vamos a conformarnos mientras haya un niño que pase hambre”.

El anuncio ha sido recibido como un respaldo a la estrategia actual de atención a la vulnerabilidad social. Desde el gobierno se enfatiza que estos resultados son fruto de un trabajo sostenido y que el objetivo es profundizar las políticas enfocadas en los sectores más desfavorecidos, manteniendo el foco en la seguridad alimentaria como pilar fundamental para el desarrollo futuro del país.

La administración reafirma así su compromiso de seguir trabajando en la misma línea, con la premisa de evaluar constantemente los resultados para continuar corrigiendo y mejorando la llegada de las políticas sociales a todo el territorio nacional.