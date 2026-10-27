El Banco Central del Uruguay (BCU) anunció ayer la creación de la Unidad de Salud y Cultura Financiera, una nueva área especializada que buscará contribuir a mejorar las decisiones económicas de la ciudadanía.

La iniciativa está acompañada por la publicación de un documento denominado Decisiones financieras en Uruguay: diagnóstico y agenda de política, que analiza los hábitos de los uruguayos y los principales desafíos que enfrentan al administrar su dinero.

El informe del banco identifica una dificultad central: tener conocimientos financieros no siempre se traduce en mejores decisiones económicas.

Para comprender estos aspectos, el Banco Central estudió distintos comportamientos relacionados con el endeudamiento, la preferencia por disponer de dinero en efectivo o de fácil acceso, el ahorro en dólares, la planificación financiera a largo plazo y la diversificación de las inversiones.

Para el banco estas conductas no solo afectan el bienestar económico de cada persona, sino que también tienen consecuencias sobre el funcionamiento del sistema financiero y de la economía en su conjunto.

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En ese sentido, el organismo plantea la necesidad de combinar la educación financiera con un enfoque de salud financiera, que permita comprender cómo las personas toman decisiones y qué factores influyen en ellas.

La nueva unidad tendrá como objetivo profundizar ese abordaje y generar evidencia que permita orientar futuras acciones destinadas a mejorar los hábitos económicos de la población.

Desde el BCU señalaron que la información y la concientización son herramientas complementarias, por lo que el conocimiento técnico debe acompañarse de una mayor comprensión de los comportamientos financieros cotidianos.

Esta iniciativa se suma al trabajo que la institución desarrolla desde 2012 mediante el programa BCUEduca orientado a promover la educación económica y financiera desde edades tempranas y a brindar formación a docentes.

El endeudamiento

El BCU reconoció que el problema principal que enfrenta el sistema es el nivel de endeudamiento de los uruguayos.

Cerca de 1 millón de las personas en la base de Equifax (el viejo Clearing de Informes) registra al menos un incumplimiento de pago, de acuerdo con datos presentados por la propia empresa ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En la comparación regional, Uruguay tiene la segunda mora más alta entre los países relevados y el nivel de endeudamiento se concentra en los sectores de menores ingresos, señala el informe.

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El Banco Central precisó que los menores de 30 años en la Central de Riesgos Crediticios del BCU pasaron de 40 mil en mayo de 2015 a 300 mil en mayo de 2023.

En ese mismo período, la proporción de jóvenes con dificultades en su capacidad de pago pasó de 30,4% a 44,44%, y el capital promedio de endeudamiento creció de 19 mil pesos a 87.500 pesos.