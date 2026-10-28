Las personas que quieran emigrar a Estados Unidos con una visa de trabajo H2A, pueden desempeñarse en puestos de silvicultura, invernaderos, agricultura, campos de cultivo o construción. Foto: Freepik

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció un proyecto piloto para trasladar a personas que viven en la calle a experiencias de convivencia y trabajo en el medio rural, con su primer paso en San Carlos, Maldonado.

Según anunció el ministro Gonzalo Civila, la iniciativa que también tendrá instancias en Carmelo y Fray Bentos, propone un ingreso voluntario y busca combinar vida comunitaria con actividades productivas para fomentar la autosustentación parcial de los participantes.

Civila definió el programa como una apuesta por “convivir y producir”: quienes adhieran vivirán en predios rurales —alquilados o cedidos en comodato por otros organismos estatales— donde realizarán trabajo voluntario guiado y recibirán acompañamiento técnico del Mides.

El objetivo, explicó el ministro en el programa Arriba Gente, es ofrecer una alternativa al sistema de refugios, con menor costo operativo al no requerir atención 24 horas como ocurre en los centros tradicionales.

El proyecto se presenta como complementario a las políticas de vivienda con seguimiento que ya desarrolla el ministerio: según Civila, hay 600 personas que actualmente residen en casas con apoyo técnico. El funcionario subrayó que estas modalidades de convivencia con acompañamiento resultan “más baratas” que los refugios y permiten trabajar en habilidades laborales y de convivencia que faciliten la reinserción social y la autonomía.

Las fuentes oficiales remarcan que la participación será voluntaria y dirigida a quienes manifiesten disposición para cambiar de entorno y probar la vida en el campo.

Desde el Mides plantean que además de generar oportunidades de trabajo, la experiencia posibilitará el aprendizaje de oficios vinculados a la producción rural y el fortalecimiento de redes comunitarias entre los participantes.