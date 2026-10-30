El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró que la megainversión anunciada por la empresa española Solaria, que se visualza como la mayor de la historia del país, “demuestra que Uruguay está en el radar de las inversiones internacionales vinculadas a energía”.

En opinión de Oddone esta empresa española llega “por sus certezas institucionales, su fortaleza política y por la capacidad de disponibilizar energía en tiempo suficiente”, mientras calificó este proyecto como “una oportunidad interesante”.

Solaria, construirá un parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios, y una red de generación de energía solar que abastecerá a ese parque por 350 megavatios.

Se trata de una inversión total de 5.700 millones de dólares que crearán unos 3 mil puestos de trabajo. Esto durante la etapa de construcción, luego quedarán fijos alrededor de 1.500 empleos.

El ministro Oddone destacó a Uruguay como “un competidor global” y valoró el trabajo activo del gobierno “para generar las condiciones y aprovechar esas oportunidades de inversión”, como los de la empresa española que tiene previsto desembolsar un total de 5.700 millones de dólares.

El avance del contrato

Oddone detalló que tras el memorándum de entendimiento firmado con Solaria, se establecieron “condiciones de acuerdo”. De cara al desarrollo de la iniciativa, “todavía hay contratos que firmar y ese proceso va a ocupar un cierto tiempo”, dijo el jerarca en declaraciones a Telemundo

Sostuvo que el gobierno avanza en conocer “cuáles son las demandas de energía firme y de necesidades de transmisión que el proyecto va a demandar”, pero también “la capacidad de generación de energía renovable”.

Solaria a

En momentos donde el precio de la energía es una de las principales variables a seguir, Oddone no descartó “evaluar si va a ser necesario alterar el programa de inversiones en infraestructura del país”.

En concreto, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, tiene previsto viajar en los próximos días a España para avanzar en el acuerdo definitivo, que se pretende firmar a mediados del año que viene.