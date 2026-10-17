El Ministerio del Interior emitió este sábado una nueva Alerta Amber para ubicar a una adolescente de 15 años desaparecida en el departamento de Paysandú.

Se trata de Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, que fue vista por última vez a las 6:30 horas del viernes 16 de octubre en la calle José Pedro Varela.

En cuanto a sus características físicas, la adolescente tiene 1,56 metros de estatura y pesa 65 kilos. Es de cabello negro y largo, y tiene ojos marrones.

Camila Ayelén Rodríguez Caraballo a

No se brindan datos en cuanto a la vestimenta que usaba cuando desapareció ni de señas particulares que puedan identificarla.

Por cualquier información sobre su paradero, comunicarse de inmediato al 911 las 24 horas o por correo electrónico a alertaamber@minterior.gub.uy