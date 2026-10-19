Gracias a la cooperación con las autoridades argentinas la Policía uruguaya localizó ayer a Camila Ayelén Rodríguez, la adolescente de 15 años quien estaba denunciada como desaparecida desde el pasado sábado en Paysandú.

El Ministerio del Interior activó la Alerta Amber y montó un operativo para poder hallar a la joven, quien volvió con su familia en perfecto estado de salud.

Un hombre argentino de 37 años que fue detenido ayer en Campana, en Buenos Aires, estuvo el pasado 8 de octubre en la casa de la adolescente.

La joven había sido vista por última vez a las 6:30 horas del viernes 16 de octubre en la calle José Pedro Varela, en Paysandú.

Ese día, el hombre fue a la casa de Camila Ayelén invitado por la hermana de la adolescente. Ella explicó a los investigadores policiales que conoció al argentino hace un año a través de una página web. Mantuvieron un vínculo hasta que el hombre le propuso iniciar una relación formal, pero la mujer se negó.

Camila Rodríguez fue localizada a

El hombre se quedó a dormir en la casa de la adolescente y al día siguiente lo encontraron junto con la menor de edad. En ese momento le pidieron que se fuera. Poco después, el 13 de octubre, la hermana mayor de Camila Ayelén recibió un mensaje del hombre, desde Buenos Aires.

En el momento de la desaparición los familiares sospecharon del hombre porque, según explicaron, la joven es retraída, no tiene amigos, no iba al liceo ni salía de su casa y no tiene acceso a redes sociales.

Los investigadores policiales localozaron el vehículo del sujeto, con matrícula argentina. Los movimientos migratorios mostraron que el hombre ingresó a Uruguay el viernes 16 de octubre, día de la desaparición de la adolescente a las 07:12 de la mañana y salió ese mismo día a las 08:15. Sin embargo, no se registraron entradas ni salidas de Uruguay de la adolescente.

Una de las líneas de investigación policial plantea que la captación pudo haberse producido a través de un videojuego, donde la menor habría recibido mensajes en los que le prometían una vida más confortables desde el punto de vista material.