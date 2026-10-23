El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que en noviembre se abrirá un llamado a concurso para incorporar mil policías destinados exclusivamente para la Jefatura de Policía de Montevideo

Negro compareció ayer ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, donde destacó el ingreso de 1.500 funcionarios policiales desde que comenzó la actual gestión de gobierno y otros 1.500 estarán en las calles a partir de marzo de 2027.

A estos se sumarán 300 funcionarios cuya incorporación fue aprobada en la Rendición de Cuentas, explicó el jerarca.

Convocado por la oposición, el ministro detalló los avances del Plan Nacional de Seguridad Pública y manifestó preocupación por el aumento de los homicidios en el tercer trimestre del año, atribuyendo en mayor medida a un aumento de la criminalidad entre bandas de delincuentes. “El fenómeno criminal de la lucha de bandas merece un abordaje especial”, aseguró Negro.

“Tenemos más policías que en el período pasado, por lo tanto, nuestras calles están mejor patrulladas que en el período pasado”, afirmó el ministro. Aseguró que la Policía registra unas 90 bajas mensuales, lo que obliga a sostener el recambio de personal.

Un resumen de lo actuado

Negro repasó los principales operativos realizados por la cartera. Informó que hay más de 70 procedimientos contra el lavado de activos en curso y que se llevaron adelante más de 1.800 allanamientos y más de 250 operaciones especiales.

Las actuaciones permitieron desarticular más de 850 bocas de venta de drogas y retirar de circulación unas 2 mil armas y 93 mil municiones, según las cifras presentadas por el jerarca.

Policía Uruguay a

Negro también sostuvo que alrededor de 35 líderes de bandas vinculadas al narcotráfico están en prisión desde el comienzo de este gobierno.

En materia de lavado de activos, señaló que se incautaron bienes muebles, inmuebles y fondos en cuentas bancarias por más de 270 millones de dólares.

“Estamos persiguiendo como nunca antes la ruta del dinero narco, con la definición de pegar arriba, donde más duele”, afirmó. Negro atribuyó los resultados a una estrategia basada en información, inteligencia y coordinación entre las diferentes áreas de seguridad.

Además, destacó las medidas para controlar las armas de fuego y las municiones, con el objetivo de reducir el abastecimiento de los circuitos violentos y evitar que esos elementos terminen en manos de organizaciones criminales.

El aumento de los homicidios

El ministro admitió que se registró un aumento durante el tercer trimestre de 2026 y señaló que una parte importante responde a la criminalidad vinculada a enfrentamientos entre bandas.

Ministro del Interior, Carlos Negro. Foto: Presidencia de la República Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

“El fenómeno criminal de la lucha de bandas merece un abordaje especial”, explicó y defendió la aplicación de intervenciones focalizadas en zonas de alta violencia letal, con el argumento de que los homicidios tienen motivaciones diferentes y requieren respuestas específicas.

Negro dijo que los operativos desplegados en territorios donde se concentra la mayor cantidad de asesinatos permitieron reducir los homicidios en más de 40% en esas áreas. El ministro afirmó que una disminución sostenida en esos puntos puede repercutir en el conjunto de las cifras del país.