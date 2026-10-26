El proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio (FA) para limitar la adquisición de campos por parte de extranjeros genera opiniones divididas entre productores sobre la propiedad de la tierra, la concentración productiva y las condiciones para atraer inversiones.

La Federación Rural señaló que esta herramienta “no es la correcta”, al tiempo que el expresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) Gabriel Capurro, alertó sobre los perjuicios que puede traer la extranjerización de la tierra.

Para Capurro es necesario regular el acceso de capitales extranjeros a los campos para proteger las posibilidades de las futuras generaciones de productores nacionales.

Este debate se instaló en el Parlamento cuando representantes de la Federación Rural y académicos comparecieron ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado para analizar el proyecto de ley del oficialismo.

Este debate se concentró no sólo en quiénes pueden comprar tierras, sino también en los mecanismos de excepción vigentes, la concentración de la propiedad y las dificultades que enfrentan los productores uruguayos para acceder a un campo.

Las autoridades de la Federación Rural entregaron a los legisladores un documento en el que reconocieron los problemas que ocasionan el despoblamiento del interior, la pérdida de productores medianos y familiares y las dificultades de acceso a la tierra. Sin embargo, señalaron que la nacionalidad del comprador no es el principal factor que explica estas dificultades.

Proponen eliminar las excepciones

El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, afirmó que a la gremial le preocupa la extranjerización de la tierra, pero cuestiona el instrumento elegido por el oficialismo.

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“La herramienta no es la correcta, pero sí hay un tema que nos importa mucho y queremos aportar”, sostuvo Normey y destacó que la discusión no debe plantearse como una oposición entre compradores uruguayos y extranjeros. “Los extranjeros de por sí no son malos. No es un tema de extranjeros sí o extranjeros no”, sentenció.

Para la Federación Rural el problema está en el régimen de excepciones que permite a determinadas sociedades anónimas adquirir tierras pese a las restricciones previstas para empresas con acciones al portador.

Normey dijo que, a través de esos mecanismos, se habilitó la tenencia de millones de hectáreas y que el sistema genera condiciones de competencia desiguales para los productores locales.

“Creemos que hay que eliminar el régimen de excepciones y que se cumpla con la idea original de que no puede haber empresas con acciones al portador que sean tenedoras de tierra”, explicó.

El presidente de la Federación Rural estimó que cerca del 30% de las tierras uruguayas está en manos de extranjeros.

En un documento presentado en el Parlamento, la Federación Rural señaló que entre 2007 y 2020 se solicitaron excepciones para la tenencia de aproximadamente 7 millones de hectáreas, equivalentes al 43,75% de la superficie nacional. Según la gremial, 8 empresas concentraron alrededor del 80% de esa superficie solicitada.

Normey estimó que cerca del 30% de las tierras uruguayas está en manos de extranjeros.

Un registro de propietarios

Como propuesta alternativa, la Federación Rural planteó en el Parlamento crear un sistema público de registro y trazabilidad de la propiedad de la tierra que permita identificar a los propietarios finales y evitar que queden ocultos detrás de sociedades o fideicomisos.

Además de eliminar las excepciones, la gremial propuso desarrollar mecanismos de financiación de largo plazo para productores nacionales y facilitar el recambio generacional.

Entre las medidas sugeridas figuran condiciones crediticias promocionales, beneficios fiscales para compradores uruguayos y facilidades sucesorias para herederos que busquen mantener la actividad productiva.

Por otra parte, el expresidente de la Asociación Rural, Gabriel Capurro, propuso discutir los límites a la compra de campos por extranjeros, crear un registro de propietarios y facilitar el acceso de los productores a la tierra.

Cultivos a

En entrevista con Radio Sarandí Capurro defendió la llegada de inversiones, pero advirtió que las futuras generaciones de uruguayos deberán competir con compradores que disponen de grandes fortunas.

El ex dirigente rural consideró que Uruguay debe revisar las condiciones en que permite la compra de tierras por extranjeros y centró su preocupación en el largo plazo: quiénes serán los propietarios del territorio productivo, qué posibilidades tendrán los uruguayos de acceder a un campo y cómo incidirá ese proceso en la vida de las comunidades rurales.