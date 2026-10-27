El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dispuso la suspensión temporal del ingreso y tránsito por el territorio uruguayo de animales susceptibles a la enfermedad de Newcastle, así como de sus productos y subproductos procedentes de Brasil.

La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) dispuso esta suspensión temporal luego que se confirmara un foco de la enfermedad de Newcastle en un establecimiento comercial dedicado a la cría de pavos de engorde, ubicado en el municipio de Nova Itaberaba, en el estado de Santa Catarina.

La enfermedad de Newcastle es una enfermedad viral infecciosa que afecta a las aves y puede provocar signos respiratorios, digestivos o nerviosos, así como un aumento de la mortalidad o muertes súbitas.

Se propaga por contacto directo entre aves enfermas y sanas, a través de las heces, secreciones respiratorias, agua, alimentos, ropa, calzado y equipos contaminados, y no existe un tratamiento específico ni cura una vez que se produce el contagio.

El foco fue confirmado por el Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil (MAPA) el pasado domingo 18 de octubre y notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) el martes 20 de octubre. La disposición a nivel local fue anunciada el viernes 23.

Esta suspensión tiene carácter transitorio y comprende, en el caso de productos y subproductos, aquellos elaborados con posterioridad al 6 de setiembre de 2026, señala la resolución oficial.

De todos modos, también contempla excepciones para determinadas mercancías que cumplan las condiciones sanitarias establecidas por la OMSA, así como para productos sometidos a tratamientos que garanticen la inactivación del virus, con la correspondiente certificación veterinaria internacional.

Planta avícola Fuente: Shutterstock Shutterstock

Con estas medidas las autoridades del MGAP apuntan a la prevención y cuidado de la bioseguridad en el país, que no registra diagnósticos del virus de Newcastle en aves de corral desde 1984.

Las autoridades brasileñas informaron que el establecimiento en el que se detectaron los casos infecciosos fue interdicto y se suspendieron los movimientos de aves.

También se implementan medidas de contención y erradicación, mientras continúan la investigación epidemiológica y las acciones de vigilancia en la zona.

De todas formas, el MGAP exhortó a los productores avícolas a extremar las medidas de bioseguridad en sus establecimientos, similares a las que se aplican en otras enfermedades como, por ejemplo, la gripe aviar.

La idea es cuidar aquellas destinadas a evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres, y a controlar posibles vías de ingreso del agente infeccioso.