Ya se cerraron las urnas en Brasil, y ahora queda esperar los resultados, tras un cierre polémico, en el que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, decidió prorrogar en dos horas el horario de votación en todo el país, tras recibir denuncias sobre obstáculos que impidieron a numerosos electores llegar a sus centros de votación.

Se detuvo el conteo de votos tras la decisión del Tribunal Superior Electoral que extendió el horario de votación. EFE

Hasta el momento, hay un resultado parcial, con apenas el 0,25 % de las mesas escrutadas, donde el candidato del PT, Luiz Inácio Lula da Silva suma el 57,66% frente al 42,34% de Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

Primeros resultados de Brasil: Lula supera a Bolsonaro TSE Brasil

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