Las entradas generales para asistir a las misas del papa León XIV en Uruguay se agotaron rápidamente para el estadio Centenario, tras habilitarse el registro a las 11:00 de la mañana de este viernes. No obstante, todavía quedan localidades para el Campo B del Parque Municipal París Londres de Paysandú, y en Florida se sumaron nuevas entradas durante la tarde que volvieron a poner disponibilidad para la celebración.

La diócesis informó que las entradas son gratuitas pero requieren registro previo; los tres eventos principales están pensados para facilitar que la mayor cantidad de fieles pueda escuchar al papa. La agenda incluye la misa en Paysandú el sábado 7 a las 10:00 en el Parque París Londres; la vigilia de oración ese mismo día a las 19:00 en el estadio Centenario; y la misa por la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres el domingo 8 a las 10:30 frente a la catedral basílica de Florida.

El obispo de Maldonado, Milton Tróccoli, señaló que aunque las entradas generales para el Centenario están agotadas, se mantienen cupos para quienes accedan con el código proporcionado por comunidades religiosas en los tres lugares. Además, para atender a quienes no consigan ingreso al estadio, se colocarán pantallas gigantes en los alrededores del Centenario para seguir la vigilia.

Las autoridades eclesiásticas explicaron que la organización busca que la visita sea un encuentro cercano y festivo, y que el papa sienta el “cariño, la cercanía y el calor de hogar” de los uruguayos. Reiteraron la gratuidad de las entradas y la necesidad del registro como medida para ordenar los accesos y la logística de seguridad.