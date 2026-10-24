La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) dio a conocer la instalación de los dos primeros parques de almacenamiento de energía renovable, en una iniciativa que forma parte de su renovado Plan Director y que apunta a fortalecer la generación y la transmisión durante la próxima década.

El anuncio fue realizado por la presidenta del ente, Andrea Cabrera, junto a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en la conmemoración de los 114 años de creación de la empresa.

Uno de los parques se ubicará en Colonia, departamento donde ya opera un ferry de gran porte 100% eléctrico que conecta Uruguay con Argentina, según detalló la ministra Cardona. El otro se asentará en una zona del centro del país; ambos proyectos buscarán no solo almacenar energía sino también aportar estabilidad a las redes mediante el uso estratégico de baterías para reducir microcortes y mejorar la continuidad del servicio.

El Plan Director presentado por Cabrera incluye además importantes obras de transmisión: el proyecto Anillo del Norte, un circuito de 500 kilovoltios que interconecta Salto Grande, Chamberlain y Melo para dotar al norte y al este del país de doble alimentación eléctrica. Asimismo, la apertura de la licitación del Tercer Corredor de 500 kV está prevista para comienzos de 2027 y funcionará como columna vertebral al vincular la generación del norte con la demanda del sur.

En paralelo a las obras de infraestructura, UTE ya comenzó a desarrollar los primeros parques solares con la meta de alcanzar 500 megavatios de capacidad instalada durante el quinquenio. Cabrera definió el proceso como la “segunda transición energética”, con los paneles solares como protagonistas de una nueva etapa que busca diversificar la matriz energética y reducir la huella de carbono.

La iniciativa también contempla una estrategia nacional de gestión del almacenamiento, que deberá incorporar la participación de un operador del sistema de distribución y la inclusión de las baterías dentro de la gestión comercial y operativa del negocio. Ese enfoque busca garantizar que la capacidad de almacenamiento no sea solo infraestructura física, sino parte integral del sistema eléctrico.

Además de los beneficios técnicos, desde UTE remarcan el impacto en movilidad sostenible y turismo: las nuevas capacidades energéticas permitirán impulsar un transporte más descarbonizado y una movilidad más democratizada, alineando la planificación energética con metas ambientales y de desarrollo regional.